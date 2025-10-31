Simpol: Longganisang hubad

Serves 12–14 ka tawo
○ Mga sagol:
1 ka kilo nga ginaling nga karneng baboy, maayong pagkabugnaw (20–30% fat content)
1½ kutsaritang asin
(Optional: Dugangi og ½ nga kutsaritang curing salt [Prague Powder #1 o pink salt] alang sa cured flavor o pink color)
1½ kutsara sa soy sauce
1 ka kutsarang fish sauce (patis)
3 ka kutsara sa cane vinegar (o sukang Iloko)
4 ka kutsara sa brown sugar
10–12 ka lusok sa ahos, gipino og hiwa
1½ kutsarita sa ground black pepper
1 ka kutsarita sa paprika (optional)
1 ka kutsarita sa chili flakes (optional)
2 ka kutsara sa mantika (isagol sa pork)
Dugang mantika alang sa pagprito, kon gikinahanglan
○ Sa di ka pa magsugod:
I-chill ang imong karne nga ginaling og labing minos mga 30 minutos sa di pa isagol. Ang bugnaw nga karne mas matibuok kaayo ug magpabilin ang iyang texture. Andama ang tanang mga sagol sa di ka pa mosagol sa ubang ingredients aron mas sayon.
○ Unsay buhaton:
1. Sa usa ka dako nga bowl, sagula ang asin (ug curing salt kon naggamit) uban sa chilled nga ginaling nga baboy. Sagula og maayo pinaagi sa kamot hangtod nga ang karne sticky ug tacky.
2. Idugang ang soy sauce, fish sauce, suka ug brown sugar. Sagula aron maayo ang pagkakatag.
3. Idugang ang ahos, ground black pepper, paprika, ug chili flakes. Sagula og maayo.
4. Iyabo ang mantika aron kini ma-lock sa mixture.
5. Tabuni ug i-refrigerate ang mixture og labing minos 30 minutos, o overnight aron motuhop ang flavor.
○ Unsaon Pagluto:
1. Inita ang non-stick nga kaha o kawali sa medium nga kainiton. Butangi og gamay nga mantika ang kaha kon gikinahanglan (1-2 ka kutsarita per batch).
2. Alang sa patties: Pagporma og gamay nga lingin ug prituha og 5-7 minutos matag side, hangtod mag golden brown o hingpit nga maluto.
3. Alang sa crumbled style: Gisala ang mixture, ukaya og panagsa, sulod sa 1-12 minutos hangtod mo-brown ug manghumot.