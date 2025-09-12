Simpol: Menudong puti

○ Mga sagol:
¾ kg. menudo cut
¼ kg. atay sa baboy
Asin ug pepper pangtempla
1 ka buok carrot,
gihiwa
2 ka buok patatas,
gihiwa
1 ka lata sa Vienna
sausage
Asin pangtempla
1 ka buok sibuyas
bombay, gihiwa og gagmay
5 ka lusok sa ahos, gihiwa og gagmay
1 ka kutsara sa suka
4 ka buok dahon
sa laurel
230 g. nga lata sa liver spread
1 ka buok Maggi chicken cubes
2 ka buok red
bell pepper
¼ tasa sa raisins
Templahi og freshly cracked black
pepper
○ Unsay buhaton:
1. Templahi ang baboy og asin ug pepper. Sagula og maayo.
2. Lukpa ang atay sa baboy og asin ug i-drain. Templahi na sab og asin.
3. Sa usa ka kaha, inita ang mantika. Gisala ang carrot ug patatas. Templahi og asin. Idugang ang Vienna sausage. Ipadaplin.
4. Gamita ang sama nga mantika, prituha ang atay sa manok. Ipadap-lin.
5. Sa sa-mang kaha, gisala ang sibuyas bombay ug ahos.
Idugang ang baboy. Ukaya. Isagol ang suka, dahon sa laurel, liver spread, chicken cube, ug tubig. Pabukala hangtod ang baboy mohumok.
6. Samtang giluto ang baboy, andama ang bell peppers ug idugang ang utanon.
Kon ang baboy humok na, ibutang ang mga utanon og balik.
Idugang ang raisins. Idugang ang atay sa katapusan. Templahi og black pepper.
Mas lami i-serve nga medyo init pa.