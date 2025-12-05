○ Mga sagol:
3 ka buok Premium Choice Chicken leg quarters, gihiwa og kaduha
○ Alang sa marinade:
2 ka kutsara sa calamansi juice
1 1/2 sa kutsarita nga asin
1 ka buok puti nga itlog
○ Alang sa Breading:
3/4 tasa sa harina
1/4 tasa sa cornstarch
1 ka kutsarita nga asin
1 ka kutsarita sa pino nga white pepper
2 ka kutsarita sa garlic powder
1 ka kutsarita sa chili powder
Mantika pangprito
○ Pang gravy:
3 ka kutsara sa butter
3 ka kutsara sa harina
1/4 tasa sa canned mushrooms, gihiwa
Five-spice powder
1 ka kutsara sa Maggi Magic Savor
1 ka kutsara sa soy sauce
1 1/4 tasa sa canned mushroom brine
Black pepper
○ Unsay buhaton:
1. I-marinate ang Premium Choice Chicken Leg Quarters sa asin ug calamansi juice. Sagula ug pasagdi og mga 15 minutos o usa ka gabii.
2. Andama ang breading mix. Sa usa ka bowl, isagol ang all-purpose nga harina, cornstarch, asin, white pepper, ahos, five-spice powder, ug chili powder. Sagula og maayo.
3. Human na-marinate ang manok og mga 15 minutos, ibutang ang puti sa itlog sa usa ka bowl. Sagula ug pagsu-god og dredge sa manok sa breading mix.
4. Sa usa ka kaha, inita ang mantika. Ibutang ang coated nga manok ug prituha hangtod nga mokagumkom. Seguraduha nga mabalibali ang manok aron angay ang pagkaluto.
5. Samtang naghuwat nga maluto ang manok, andama ang gravy. Sa usa ka kaldero, hilisa ang butter. Human mahilis ang butter, idugang ang harina ug sagula. Kon maayo na ang pagkasagol, ibutang ang mushrooms, garlic powder, five-spice powder, ug mushroom brine. Sagula og maayo.
6. Susiha kon ang manok maayo bang pagkaluto. Pasagdahi nga maluto kini sulod sa pipila ka minutos hangtod nga kini mag golden brown.
7. Aron makab-ot ang gravy color, idugang ang Maggi Magic Savor ug soy sauce. Sagula ug pasagdahi nga maluto ang gravy.
8. Kon ang manok nag-golden brown na, hauna gikan sa kaha ug ibutang sa plato nga gilinyahan og paper towels aron ma-drain ang namilit nga mantika.
9. Tapusa ang gravy sa black pepper. Kon luto na, ibutang sa bowl. I-serve ni uban ang fried chicken.