Simpol: Shakshuka

○ Mga sagol:
Mantika, panggisal
3 ka buok sausage
1 ka buok sibuyas bombay gihiwa’g pino
1 ka lata sa gihiwa nga tamatis
1 ka kutsarita sa black pepper
2 ka kutsarita sa asukar
1 ka kutsarita sa dried basil
6 ka buok itlog
Asin pangtempla
○ Pang-garnish:
Parsley
○ Side:
Sourdough Bread
○ Unsay buhaton:
1. Sa usa ka kaha, inita ang mantika ug prituha ang sausages. Human prituha sa pipila ka minutos, idugang ang sibuyas bombay ug ahos.
2. Andama ang sauce. Sa usa ka bowl, ibutang ang usa ka lata sa gihiwa nga mga tamatis, pepper, ug asukar. Sagula og maayo, unya ibutang sa kaldero nga naa ang sausages. Seguraduha nga naangay og maayo ang pagkatag niini. Ibutang ang dried basil. Pabukala.
3. Samtang giluto ang sausages, inita og balik ang sourdough bread. Bas-a kini og tubig aron mokagumkom sa dili pa kini nimo ibutang sa oven.
4. Pagbuak og mga itlog sa sausages. Templahi og asin. Pabukala.
5. Pasagdahi nga maluto hangtod nga maabot na ang ganahan nimo nga pagkaluto. Mas lami i-serve samtang medyo init pa.