Simpol: Shaksuka

○ Mga sagol:
Mantika panggisal
3 ka buok sausage
1 ka buok sibuyas
bombay, gihiwa
og pino
3 ka lusok sa ahos,
gihiwa
1 ka lata sa gihiwa nga tamatis
1 ka kutsarita sa black pepper
2 ka kutsarita sa asukar
1 ka kutsarita sa dried
basil
6 ka buok itlog
Asin pangtempla
○ Garnish:
Parsley
○ Side:
Sourdough Bread
○ Unsay buhaton:
1. Sa usa ka kaha, inita ang mantika ug mantikai ang mga sausage.
Human sa pagprito, isagol ang sibuyas bombay ug ahos.
2. Andama ang sauce. Sa usa ka bowl, idugang ang linata nga hiniwa nga tamatis, pepper,
ug asukar.
Sagola og maayo, unya ibutang sa gilutoan sa sausages. Seguraduha nga maayo ang pagkakatag niini. Isagol ang dried basil. Pabu-kala.
3. Samtang giluto ang sausages, ibutang ang pan nga sourdough. Bas-a og tubig aron mokagumkom sa di pa ibutang sa oven aron initon.
4. Pagbuak og itlog ngadto sa sausages. Templahi og asin. Pabukala.
5. Pasagdahi nga maluto segun sa imong ganahan sa pagkaluto sa itlog. Ready na i-serve.