Simpol: Tidtad

Ang Tidtad usa ka talagsaon nga Kapampangan recipe nga sama og mga sagol sa inila na kaayo nga Dinuguan. Gamit ang mga sagol ug di naandan nga mga sagol sama sa iyang mainstream cousin, kini nga recipe mosurpresa nimo.
Pabukalan:
Tubig alang sa pagpabukal
500 g. nga tinai sa baboy
250 g. tiyan sa baboy
250 g. maskara sa baboy
Asin ug pahumot
Panggisal:
Mantika panggisal
6 ka lusok sa ahos, gihiwa og pino
1/2 nga tasa sa sibuyas bombay, gihiwa’g pino
1/2 kg. kasim o pigue, gihiwa
Asinan
10 ka dahon sa laurel
1/2 tasa sa suka
¼ tasa sa fish sauce
2 ka tasa sa tubig
3 -4 stems sa dried oregano
6 – 8 ka buok green chili
3 ka tasa sa dugo sa baboy, gipabukalan aron matibuok
Black pepper
○ Unsay buhaton:
1. Sa usa ka kaha, inita ang mantika. Gisala ang ahos, sibuyas bombay, ug kasim. Templahi og asin. Ukaya.
2. Pabukali ang tiyan sa baboy, tinai sa baboy, ug maskara ug templahi og suka, asin, ug aromatics.
3. Ibutang ang pinabukalang tiyan, tinai ug maskara sa kaha. Ukaya.
4. Templahi og bay leaves. Dugangi og patis ug suka. Tabuni ug pasagdahi nga mobukal hangtod nga mohumok ang baboy.
5. Human pabukali, susiha ang kahumukon sa baboy. Idugang ang tubig. Tabuni ug pasagdahi nga mobukal og pipila ka minutos.
6. Kon manghumok na ang tanang baboy, idugang ang dried oregano. Sagula.
7. Tangtanga ang tanang stalk sa green chilies ug ibutang sa kaha.
8. Hugasi ang dugo sa baboy sa makadaghan ug kuhai sa tubig. Ibutang ang tibuok nga dugo sa kaha. Templahi og black pepper.
9. Seguradoha nga di ukayon. Tabuni ug huwata nga maluto.
10. Kon ang gipabukalan ug tibuok nang dugo igo nang naluto, tangtanga ang tabon ug isagol.