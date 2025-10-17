Simpol: Vegetarian Yakimeshi

○ Mga sagol:
Set A: Base Vegetables
1 ka kutsara sa mantika
2 ka lusok sa ahos nga gihiwa og gagmay
1/2 tasa sa gitadtad nga sibuyas dahunan
1/4 tasa sa gitadtad nga baguio beans
¼ tasa sa gihiwa nga carrots
1/4 tasa sa gitadtad nga preskong mushrooms shiitake o button
Set B: Protein
1/2 tasa sa soy-based ground meat substitute rehydrated base sa instruction sa package
Set C: Pangtem-pla ug humay
Asin pangtempla
3 ka tasa sa day-old nga nga kan-ong humay (bahaw) nga bugnaw
1 ka kutsara sa Japanese soy sauce
1/4 kutsarita sa white pepper
Set D: Finishing Touches
1/2 tasa sa shredded cabbage
1/4 tasa sa sobra nga sibuyas dahunan nga gihiwa og nipis
1 ka kutsarita sa sesame oil
○ Unsay buhaton:
Set A: Sugdi sa mga utanon
1. Inita ang mantika sa kaha sa high nga kainiton hangtod nga moaso.
2. Dungana pagbutang ang ahos, sibuyas dahunan, baguio beans, carrots, ug mushrooms. Dalia pag-stir-fry sa 2-3 ka minutos hangtod nga ang mga utanon medyo mohumok.
Set B: Idugang ang protein
1. Idugang ang rehydrated soy-based ground meat sa kaha.
2. I-stir-fry uban sa mga utanon hangtod maayo ang pagkasagol ug medyo mo-brown.
Set C: Templahi ug idu-gang ang kan-ong humay (bahaw)
1. Balibori og asin ang mixture.
2. Ibutang ang usa ka adlaw nga bahaw nga kan-ong humay. Buwaga pinaagi sa pag-ukay.
3. Bisbisi og Japanese soy sauce ug white pepper. Ukaya hangtod maangay ang coating ug naangay ang pagkainit sa kan-ong humay.
Set D: Tiwasa nga presko
1. Ibutang ang shredded nga cabbage ug sobra nga sibuyas dahunan. I-stir-fry og laing 1-2 minutos aron ang texture crisp.
2. Bisbisi og gamay nga sesame oil. Ukaya og kadiyot, unya pagnga. Ready na i-serve nga init.