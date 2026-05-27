Sinaligan sa opisina miunay’g pangawat

Nabalhog sa prisohan ang usa ka 25-anyos nga caregiver human giingong niunay og kawat sa armas sa Security Agency sa Sikatuna St. corner Bonifacio St., Dakbayan sa Sugbo niadtong Dominggo, Mayo 24, 2026.
Giila ang suspek nga si alyas “Harry,” ulitawo, lumad nga taga Lungsod sa Daanbantayan apan kasamtangang nagpuyo sa opisina sa maong security company.
Base sa imbestigasyon sa Parian Police Station, personal nga nitaho sa ilang buhatan si alyas Jose, ang area coordinator sa kompanya, human siya gipahibawo sa iyang kauban bahin sa maong insidente.
Nadiskobrehan sa mga empleyado nga abli na ang pultahan sa opisina niadtong Dominggo alas 8:30 sa gabii.
Sa ilang pagsusi, nawala na ang usa ka Norinco 9mm pistol nga naa sulod sa kabinet.
Pagka Lunes sa gabii, Mayo 25, pasado alas 11:00, niangkon si alyas Harry nga siya ang nikuha sa armas. Gumikan niini, gidakop dayon siya ug giturn over ngadto sa mga polis.
Sa dihang gisusi sa kapulisan, nitug-an ang suspek nga iyang gikawat ang armas aron unta ibaligya ug ipadala ang halin ngadto sa iyang mga ginikanan.
Narekober gikan sa posesyon sa suspek ang usa ka brown paper bag nga gisudlan sa maong armas, kauban ang duha ka magazine, ug 30 ka buhing bala.
Kasamtangang nagtingkagol sa selda sa Parian Police Station ang suspek ug pasakaan og kasong qualified theft. / JDG