Singil sa kuryente mosaka ning buwana

Posibleng mosaka ang bayranan sa kuryente sa mga residential consumer sa Metro Cebu sa buwan sa Hunyo tungod sa kakuwang sa supply sa kuryente sa Visayas Grid, taas nga demand, ug ang pagsige og saka sa generation cost.
Sa usa ka advisory, ang Visayan Electric Company (Veco) niingon nga ang singil sa kuryente sa Hunyo magpakita sa misaka nga generation cost gumikan sa kombinasyon sa mga rason sa merkado ug grid nga kasamtangang nag-apekto sa sistema sa kuryente sa Visayas.
Wala hinuon gibutyag sa Veco ang eksaktong kantidad nga pagsaka sa presyo, apan niingon nga ang singil sa kuryente sa Hunyo maapektuhan gyud sa mas taas nga generation cost nga giduso sa nipis nga supply sa Visayas Grid ug sa mas taas nga presyo sa Wholesale Electricity Spot Market (WESM), diin ang limitado nga operating reserves ug taas nga demand sa kuryente maoy resulta sa pagdeklarar og pipila ka Yellow ug Red Alerts niadtong Mayo.
Matod sa Veco, kini nga sitwasyon sa grid nagpugos sa mga power provider nga mosalig og maayo sa mga mas mahal nga tinubdan sa kuryente ug sa pagpamalit sa spot market aron lang maseguro nga adunay igong supply alang sa mga consumer.
Gikutlo usab sa kumpanya ang mas taas nga presyo sa WESM, ang sige nga pag-ubos sa kantidad sa piso sa Pilipinas batok sa US dollar, ug ang padayon nga pagsaka sa presyo sa lana sa tibuok kalibutan isip mga rason nga nakatampo sa mas taas nga generation cost.
Giklaro sa Veco nga kini nga mga external market pressures dako og epekto sa kantidad sa kuryente nga ilang gipalit gikan sa mga power supplier. / CAV / PR