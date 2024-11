Singil sa mga serbisyo sa Cebu City-owned hospitals usbawan

Katorse ka tuig pa ang kata­pusang pagbag-o sa rates, charges, ug fees sa mga serbisyo sa ospital nga gipanag-iya sa siyudad sa Sugbo ug dili haom sa kasamtangang panahon.

Niadtong Miyerkules, Nobiyembre 20, 2024, giaprubahan sa Cebu City Council sa third and Final reading ang mga amendment sa Section 67, Chapter 18 sa Omnibus Tax Ordinance of Cebu City.

Si Cebu City Councilor Jocelyn Pesquera, nangamahan sa ordinansa, niingon nga gitumong niini dili lang ang pagpausbaw sa mga bayranan kondili ang pag-standard usab sa mga bayrunon ug bayranan sa pipila ka serbisyong medikal ug panglawas nga gihatag sa Cebu City Health Department (CCHD), Cebu City Medical Center ( CCMC), ug Guba Community Hospital.

“It will considerably increase the income especially for the city-owned hospital, however, most of these (charges) will be taken into the Philhealth (Philippine Health Insurance Corporation),” matod ni Pesquera.

“With these amounts that we have already set, it will be easier for us to market our services with different insurance companies as well as corporations that require employees to have their annual medical exam,” dason niya.

Ang bag-ong rate gamiton usab sa pagpaayo sa mga ekipo, pasilidad, ug serbisyo sa ospital ug pasilidad sa medikal nga gipanag-iya sa siyudad, dugang ni Pesquera.

Atol sa naunang delibe­rasyon niadtong Oktubre 16,2024, si Pesquera nangatarungan nga gikinahanglan ang pag-adjust sa rate aron matubag ang nagkataas nga gasto sa operasyon ug maseguro nga kini nga mga pasilidad magpadayon sa paghatag og kalidad nga pag-atiman sa panglawas sa mga pasyente niini.

Matod pa, 14 ka tuig na ang milabay nga ang katapusang mga pagbag-o nga gihimo sa rates, charges, ug fees sa mga serbisyo sa ospital nga gipanag-iya sa siyudad.

Gipasabot ni Pesquera nga dili kini dako nga epekto sa mga pasyente ug sa ilang mga pamilya, tungod kay ang polisiya sa pagpaningil niini nga mga serbisyo ngadto sa Philhealth coverage magpabilin.

Siya niingon nga ang kagamhanan sa dakbayan nagpasaka lamang sa mga bayronon ug mga bayrunon nga ilang gipasaka ngadto sa Philhealth sa susamang kantidad. / EHP