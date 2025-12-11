Single mom gimartilyo, gidunggab

Patay na nga nagbuy-od ug nagkadugo ang usa ka 24-anyos nga single mother human giunay og dunggab sa kanhi uyab sulod sa iyang giabangan nga kuwarto sa Sityo Bagumbuhay, Barangay Carreta, Dakbayan sa Sugbo.
Ang insidente nasuta human madungog sa mga silingan ang kusog nga tingog sa biktima nga nagping-it sa kasakit alas 2:00 sa kaadlawon, Huwebes, Disyembre 11, 2025.
Dihang gisusi ang kuwarto diin nanukad ang tingog, nakita ang babaye nga wa na maglihok, nagkadugo, ug adunay daghang samad dinunggaban.
Ang biktima giila nga si Percy Paculaba, teller sa numbers game booth, adunay 6-anyos nga anak babaye.
Namatikdan nga adunay samad sa tiyan ug nagkadugo ang ulo sa biktima base sa inisyal nga paghiling sa Scene of Crime Operatives (Soco).
Dunay nakit-an nga martilyo sa tiilan sa biktima nga gituohang maoy gigamit sa suspek sa paghapos sa ulo sa namatay.
Samtang ang suspek nailhan nga si Christian Labares, 24, trabahante sa usa ka factory sa Mandaue City ug nagpuyo sa Sityo Orel, Barangay Banilad, Siyudad sa Mandaue.
Human sa krimen nisibat si Labares apan pipila ka oras nitahan siya sa iyang kaugalingon ngadto sa ilang silingan nga polis.
DI KADAWAT
Base sa saysay ni Labares nga niadto siya sa balay sa iyang kanhi hinigugma aron saulogon ang ilang ika-9 monthsary niadtong Miyerkules, Disyembre 10, 2025.
Nagdala siya og buwak aron ipamatuod nga seryoso siya sa iyang tinguha nga makigbalik tungod kay nahigugma siya niini.
Apan ang buwak nga iyang gihatag gikumot ug gilabay, giprankahan siya ni Percy nga dili na makigbalik kay aduna na siyay laing hinigugma.
Nahitabo ang panag-away ug buot kuhaon ni Christian ang cellphone sa iyang ex-girlfried aron susihon og si kinsa ang bag-ong lalaki nga gikabuangan niini, apan nagdumili kini sa paghatag.
“Di man ko tigdapat og babaye kay ang babaye man ang tigdapat nako, iya na man gisulti tanan unya sakit na man kaayo nga giingnan ko nga naa siyay lain. Humana daw sila'g kita 'nya nag-ana-ana na daw, motan-aw unta ko sa cellphone niya di man siya ganahan. Mao to na blanko na ko,” asoy ni Christian sa Superbalita Cebu.
Matod sa suspek nga naapektuhan na ang iyang trabaho tungod sa ilang panagbuwag ug dili na maayo ang iyang performance gumikan kay ang iyang kalibutan naa na nagtuyok kang Percy.
Niadtong Miyerkules, wala siya mo-overtime aron iyang surpresahon ang biktima apan wala siya magtuo nga ang mosugat niya mao ang sakit nga kamatuoran nga hingpit na siyang gikalimtan.
NAG-SORRY
Nangayo og pasaylo ang suspek ngadto sa kabanay ni Percy tungod kay wala niya kadto tuyoa nga mahitabo.
Sigon sa mga silingan, gibuwagan sa biktima ang suspek tungod kay di makadawat nga duna nay anak daan sa una niining karelasyon.
Apan gipanghimakak kini sa suspek. / JDG, AYB