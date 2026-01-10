Single mom usher sa swertres, sikop

Sikop ang usa ka 34-anyos nga single mom sa kapulisan atol sa usa ka bet-bust batok sa ilegal nga sugal niadtong Huwebes sa gabii, Enero 8, 2026, sa Purok 2, Barangay Tuburan Sur.
Giila ang suspek nga si alyas “Merci,” kinsa giingong nagtrabaho isip usher sa ilegal nga “swertres” sa ilang dapit.
Ang mga sakop sa Intel Personnel sa Danao Police Station nipahigayon sa operasyon human makadawat og impormasyon bahin sa nagpadayong ilegal nga sugal sa maong lugar.
Sa gihimong bet-bust, usa ka polis ang nagpakaaron-ingon nga pumustahay ug nipalit og kombinasyon nga #316 balor og P20.
Sa dihang niisyu na og stub sa sugal ang suspek, gipatuman ang pagdakop kaniya.
Narekober gikan sa suspek ang mga nagkalain-laing kagamitan sa ilegal nga sugal , P70.00 nga halin gikan sa pusta ug ang stub nga giisyu ngadto sa polis.
Gihulagway sa kapulisan sa Danao nga usa ka kalampusan ang pagkasikop sa maong ginang tungod kay nakatabang kini sa pagpaminos sa mga ilegal nga kalihukan sa sugal sa Barangay Tuburan Sur.
Sa pagkakaron, ang suspek nagtingkagol na sa selda ug mag-atubang og kasong paglapas sa Presidential Decree 1602 o ang balaod batok sa ilegal nga sugal. / GPL