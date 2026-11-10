Single mother gipusil-patay sa rider

Nahagba ug nagkadugo ang 40-anyos nga single mother human nga gipusil sa nagbinugtong nga rider sa dalan V. Rama Avenue, Barangay Calamba, Dakbayan sa Sugbo niadtong pasado alas 11 sa buntag Martes, Nobiyembre 10, 2026.
Patay na nga nadangat sa Cebu City Medical Center ang biktima nga si Marjorie Llaguno, 40, usa ka pharmacy attendant, taga Caballes Compound, Barangay Guadalupe, Siyudad sa Sugbo.
Sa imbestigasyon sa Sawang Calero Police Station base sa kuha sa CCTV footage atbang sa nahitabuan nga maoy pagkanaog ni Llaguno sa usa ka public utility vehicle (PUJ) nga nanukad sa Guadalupe.
Apan usa ka rider sakay sa motorsiklo ang ni-U Turn ug nagpaabot sa naghunong nga PUJ nga nagkabayo pa sa iyang motor, dayon tion sa armas nga iyang dala sa biktima nga nikanaog sa dyip.
Suway pa nga giwakli ni Llaguno apan napusilan ug nahagba sa gutter, nga nakauniporme og puti aron unta sa pagreport sa iyang trabahoan.
Sigon sa mga nakasaksi nga adunay samad sa ulo ug liog ang biktima.
Human sa pagpamusil, dali nga nipadagan ang rider paingon sa Natalio Bacalso.
Ang inahan sa biktima nga niapas sa crime scene gihulagway nga walay kabutangan sa iyang kagul-anan nga nagpunay og sangpit, “Akong anak…”
Ang kabanay sa namatay nga nahinabi sa mga tigbalita sa crime scene ang nibutyag nga dako ang ilang pagduda nga ang kanhi nga gikarelasyon ni Llaguno nga matod pa usa ka guwardiya ang posible nga nihimo sa maong krimen.
Sigon pa nga nibahad ang maong ex-boyfriend pinaagi sa pagpadala og chat ngadto sa biktima nga adunay mahitabo kon dili makigbalik.
Giingo'ng adunay lima ka anak ang biktima kinsa minyo apan buwag sa iyang bana ug wa matino kon aduna ba silay anak sa iyang ex-boyfriend nga guwardiya.
Apan ang maong mga alegasyon dili pa kompirmado samtang nagpadayon pa ang imbestigasyon sa kapulisan, ilabi na ang pag-ila sa gunman ug ang motibo sa pagpusil patay sa maong biktima. /