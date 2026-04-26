‘Single pole policy’ gisugyot sa Cebu City Council

Usa ka gisugyot nga ordinansa nga nagtumong sa pagwagtang sa nagtapok nga mga poste ug delikadong mga wire ang giduso sa Konseho sa Dakbayan sa Sugbo, sa tinguha nga mapahapsay ang imprastraktura ug mapausbaw ang kaluwasan sa publiko.
Giduso ni Konsehal Alvin Arcilla ang maong lakang, nga giulohan og “Cebu City Single-Pole Ordinance.”
Tumong niini ang pagtukod og uniporme nga sistema sa pag-instalar ug pagdumala sa mga aerial utility lines, lakip na ang kuryente, telecommunications, internet, ug cable services.
Ang maong sugyot naggumikan sa nagkadakong kabalaka sa naglaylay nga mga alambre, nagkaguliyang nga kable, ug mga poste nga naghuot—nga dugay nang giila nga peligro sa mga motorista ug pedestrian, gawas pa sa pagkahimo niining “visual clutter” sa dakbayan.
Ubos sa maong ordinansa, usa ra ka utility pole ang tugotan sa usa ka espesipikong dapit, nga adunay gilay-on nga dili momenos sa 30 metros matag poste, gawas kon aprobahan sa pagatukoron nga Technical Infrastructure Committee (TIC).
Ang mga nag-umbaw o clustered poles (mga poste nga wala pay lima ka metros ang gilay-on) pagasagulon ngadto sa usa ka “dominant pole,” diin ang tanang koneksyon ibalhin niini.
Gitudlo sa maong lakang ang Visayan Electric Company isip maoy “primary pole authority” sa dakbayan, tungod sa teknikal nga kapasidad ug lig-on nga imprastraktura niini. Ang Visayan Electric maoy tahasan sa pagmentinar ug pag-upgrade sa mga poste aron maigo ang daghang koneksyon, ingon man ang pagdumala sa mga naglaylay ug wala na gamitang mga kable.
Apan gihimug-atan sa ordinansa nga ang maong pagtudlo wala magpasabot og pagka-eksklusibo. Aron maseguro ang patas nga paggamit, ang tanang utility ug telecom companies tugotan sa paggamit sa dominant poles ubos sa usa ka non-discriminatory framework, basta mosubay lang sa engineering ug safety standards.
Gimando usab sa sugyot ang pagtangtang sa mga “dead wires” o ang mga kable nga wala na gamita ug gibiyaan na, lakip na ang mga instalasyon nga wala sa saktong sumbanan. Ang mga utility firms gikinahanglang mosumite og regular nga clean-up ug compliance plans, ilabi na sa mga dapit nga delikado alang sa publiko.
Lakip sa safety provisions ang gikinahanglang vertical clearance nga dili momenos sa 18 ka tiil alang sa mga aerial lines, dungan sa organisadong sistema sa pag-instalar aron malikayan ang naglambid nga mga kable.
Adunay tulo ka tuig nga compliance period ang gitagana alang sa tanang utility companies aron hingpit nga makasunod sa ordinansa, apan ang mga instalasyon nga giisip nga dinaliang peligro kinahanglang ayuhon dayon. / CAV