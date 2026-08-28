Sinkhole sa Bogo City, nagpadayon sa pagdako

Gideklara sa Mines and Geosciences Bureau (MGB) 7 nga high-risk ground collapse area ang nasuta nga sinkhole sa Sityo Indilicio, Purok Libog 1, Barangay Guadalupe, Dakbayan sa Bogo, Sugbo.
Kini tungod sa nagpadayong pagdako sa maong sinkhole nga niabot og 15 ngadto sa 25 metros.
Sukad sa pagkahulpa sa yuta niadtong Agusto 20, gisusi sa technical personnel sa MGB ang maong lugar sa Agusto 22-23.
"The sinkhole is still progressing, with sections of the rim occasionally giving way and collapsing into the cavity below," saysay sa assessment report sa MGB 7.
"Geologists said that rumbling sounds heard during the assessment indicate subsurface collapse—a condition that could lead to further enlargement of the sinkhole," dugang niini.
Tungod kay dunay mga residente nga namuyo duol sa dapit, gipaubos kini sa briefing og unsay angay buhaton aron malikay sa risgo.
Lakip na niini ang sayong pagbakwit ilabi na kon dunay masinating pag-uwan.
Gawas sa maong sinkhole, daan na nga nabantayan ang laing duha ka mga sinkhole nga nahimutang 100-metros habagatang-kasadpan ug 65-metros amihanang-sidlakan nga namugna human sa linog sa 2025.
Usa ka ground-penetrating radar (GPR) survey ang gihimo aron ma-trace ang gidak-on sa lungag, apan maglisod kini pag-detect kon mosobra sa 5 hangtod 6 ka metro ang kaladmon.
Subay niini, girekomandar sa MGB sa lokal nga kagamhanan ang kanunay nga pag-monitor sa dapit aron maseguro nga malikay sa risgo ang mga residente.
Gikinahanglan sab ang pag-update sa report sa City Disaster Risk Reduction and Management Office (CDRRMO) kon adunay bag-ong mga liki nga mabantayan.
Gidid-an sa MGB 7 ang mga residente sa pagduol sa sinkhole ug gidili sab ang paghimo og documentary o vlog sa dapit aron malikay sa risgo. /ANV