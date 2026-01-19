Sinulog 2026 unang higayon nga sayong nahuman

Sa labing unang higayon sa kasaysayan sa Sinulog Festival sa Dakbayan sa Sugbo, ang selebrasyon karong tuiga natapos sa wala pay alas 8:00 sa gabii.
Matod sa mga opisyal sa siyudad, kini gituyo pagplano aron mas mapun-an ang kaharuhay sa mga tawo ug mapanindot ang kasinatian sa festival niadtong Dominggo, Enero 18, 2026.
Gipasabot ni Cebu City Mayor Nestor Archival nga ang desisyon sa paghuman sa Sinulog og mas sayo kaysa naandan gitumong aron maluwas ang mga deboto ug mga tumatan-aw gikan sa taas nga oras sa paghulat ug kakapoy, samtang gihatagan gihapon sila og panahon nga makasuroy sa siyudad human sa mga dagkong kalihokan.
Sa nangaging mga selebrasyon, ilabina sa Sinulog 2025, ang programa moabot hangtod sa lawom nga gabii, hinungdan nga daghang mga deboto ug tumatan-aw ang mouna og pauli tungod sa kakapoy sa sige og hulat. Ang mga kalihukan sa Sinulog karong tuiga opisyal nga nagsugod sa alas 7 sa buntag pinaagi sa Balaang Misa, nga gisundan sa pagsugod sa Sinulog Grand Parade sa alas 9.
Ang mga contingent nipasundayag subay sa rota sa parade sa wala pa mideretso sa Cebu City Sports Center (CCSC) alang sa ilang katapusang ritual showdown.
Adunay kinatibuk-ang 40 ka pasundayag ang gipahigayon karong tuiga, lakip ang 37 ka competing contingents ug tulo ka guest performers.
Kini mas gamay kon itandi sa Sinulog 2025 nga duna’y 43 ka contingents. Sa miaging tuig, ang street dancing nagsugod na sa alas 2 sa hapon ug natapos sa alas 11 sa gabii.
Matod ni Mayor Archival, ang gihan-ay nga schedule karong tuiga nakatabang sa mas hapsay nga dagan sa mga kalihukan.
Hangtod sa alas 6 sa gabii, gitaho sa mga awtoridad nga normal ra ang kinatibuk-ang sitwasyon, diin 152 ka mga minor injuries ang natala—kasagaran tungod sa kakapoy, kainit, ug ginagmay nga aksidente. Walay dagkong insidente nga natala.
Gidayeg ni Archival ang sayo nga paghuman sa Sinulog isip usa ka mahinungdanong kalamposan, ug naglaum siya nga ang mas maayong scheduling, crowd management, ug waste control magpadayon sa umaabot nga mga selebrasyon.
Ang festival gitapos sa usa ka fireworks display nga nilanat og mga 20 minutos sa Cebu City Sports Center. (CAV)