Ang Sinulog Foundation Inc. (SFI) ang ni-usab na sa opisyal nga Sinulog 2027 logo human nga nakadawat og pagsaway sa orihinal nga design.
Sa giluwatan nga statement sa SFI niadtong Biyernes, Nobiyembre 20 nga giusab ug gi-refine ang hulagway base sa sugyot sa mga debote sa Señor Sto. Niño ug sa publiko.
“We have heard you. We have listened. And we have taken your suggestions to heart,” pamahaayg sa foundation.
Alang sa SFI nga ang reaksiyon sa publiko nagpakita lang sa kalawom sa pagtuo sa mga Sugboanon sa Balaang Bata ug giampingan ang identity ug tradisyon sa maong relihiyuso nga imahen ug tradisyon.
“Your voices have helped shape a symbol that we hope every Cebuano can proudly call our own,” dugang pa sa SFI.
Sa sayo pa, ipausab sa Konseho sa Dakbayan sa Sugbo sa ang nauna nga desinyo sa 2027 Sinulog logo.
Sa usa ka resolusyon nga gipangamahanan ni Konsehal David Tumulak, giawhag sa konseho ang SFI nga korihian ang gitawag niining mga sayop sa tradisyonal nga posisyon sa kamot sa Batang Hesus ug ang dayag nga pagkawala sa iyang scepter.
Ilang gisugyot nga mokuha og mga kwalipikadong Sugboanong graphic artist, illustrator, ug designer.
Nagsugod ang isyu human gipadayag sa SFI ang Sinulog 2027 logo niadtong Nobiyembre 6.
Ang disenyo nagpakita og usa ka festival dancer nga naggunit og imahen sa Santo Niño, apan ang pagkahulagway sa relihiyosong imahen nakadawat og pagsaway gikan sa mga netizen ug mga deboto.
Lakip sa mga gikabalak-an mao ang posisyon sa tuong kamot sa Santo Niño, nga daw lahi na sa tradisyonal niining senyas sa pagpanalangin, ug ang pagkawala sa scepter nga kasagarang gigunitan sa iyang pikas kamot.
Matod sa resolusyon, ang pagkuha og lokal nga mga artista dili lang makatabang sa pagpreserbar sa relihiyoso ug kultural nga pagkatinuod sa Sinulog, kondili makasuporta sab sa creative industry sa siyudad.
Giawhag sab nga ipaubos sa saktong artistic ug cultural review ang umaabot nga mga disenyo sa piyesta. CDF / CAV