Sinulog Fest magpabilin sa SRP — Jojo Labella

Ang Sinulog Festival sa 2024 gikatakdang ipahigayon na usab sa South Road Properties (SRP).

Bisan pa, kini nga desisyon nag-atubang og mga pagsaway gikan sa publiko, nga nagpasiugda sa negatibo nga yugto, sa sayo pa ning tuiga, ingon man usab karon.

Si Elmer “Jojo” Labella, executive director sa Sinulog Foundation Inc., sa Martes, Nobiyembre 14, 2023, nisaad nga ilang pauswagon ang kasinatian sa pagtan-aw sa publiko tungod kay giandam na nila ang mga dalan alang sa ritual showdown ug street dancing.

“Didto gihapon ipahigayon ang [Sinulog Festival] sa SRP, which, of course, working inside and out to improve compared to our venue last year. And it is now named Sinulog sa Sugbo Philippines 2024,” matod ni Labella.

Niadtong Enero 14, nakahukom si Cebu Governor Gwendolyn Garcia nga di paapilon ang tanang 10 ka contingents gikan sa Probinsiya sa Sugbo.

Apil sa nisibog ang independente nga mga dakbayan sa Lapu-Lapu ug Mandaue, gikan sa Sinulog Grand Parade ug Ritual Showdown.

Tungod niini, 12 lang sa unang 22 ka mga grupo ang ningpasundayag sa culminating activity karong tuiga.

Human sa pag-anunsyo ni Labella sa social media niadtong Martes, nangasuko ang mga netizen kay nasayod sila nga ang Sinulog Festival sunod tuig ipahigayon sa SRP, ug dili na mobalik sa naandan nga venue, nga mao ang Cebu City Sports Center (CCSC), duol sa Abellana National School.

Usa ka netizen ang nikomentaryo sa SunStar Cebu, nga nagkanayon “Another failure in the making. They did not learn from the past!”

Samtang ang laing Facebook user niingon nga mas gusto niya nga magpabilin sa balay kaysa moadto sa SRP aron motan-aw sa mga pasundayag, niingon, “Kon didto pa ipahigayon, mas gusto ko nga matulog.”

Samtang gipaambit sa usa ka komentarista gikan sa Carcar City ang maong post ug ni-caption, “Mag-perform pa ba ang mga delegado sa Probinsiya sa Sugbo sa Carmen?”

Sayo ning tuiga, human gipaatras ang mga contingent gikan sa Sinulog sa Cebu City tungod sa safety concerns, si Garcia nihangyo kanila nga mopasundayag sa Sinulog sa 50th-anniversary celebration sa Carmen, amihanang Sugbo.

DI SA CCSC

Gitataw ni Labella nga ang SRP maoy labing maayo nga lokasyon sa pag-host sa mga nag-unang kalihukan sa Sinulog Festival. Iyang gitumbok nga ang CCSC kasamtangang gipaubos sa renovation isip pagpangandam sa Palarong Pambansa sa Hulyo sunod tuig.

Niadtong Lunes, ang executive director sa CCSC nga si Jovito Taburada mitaho nga anaa na sa 30 porsiyento ang progress sa renovation sa oval. Tumong niini nga mahuma.