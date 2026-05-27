Sinulog Foundation Inc. ‘wala pa kabayad’ sa utang nga P2M

Naningil na ang usa ka production company ngadto sa Sinulog Foundation Inc. (SFI) aron bayran ang kapin P2 milyunes nga utang nga giingong hapit duha ka tuig na nga nalangay.
Pinaagi sa usa ka suwat nga gipadala ngadto kang SFI President Pericles Dakay ug Executive Director Elmer Labella, gibutyag sa Junjet’s Productions nga kapila na sila sige’g sunodsunod sa ilang bayad sukad niadtong 2024 hangtod karong 2026, apan wala gyud sila makadawat og pormal nga tubag gikan sa mga organizer.
Matod sa kompanya, dugay na silang nakatuman sa tanang rekisitos alang sa mga kalihukan sa Sinulog 2024 nga nahiuyon sa tema nga, “Sinulog: United in Faith and Love.”
“We have continued to reach out, but we have not received any acknowledgment or update from your office,” sumala sa unod sa suwat.
Gipaningil sa Junjet’s Productions ang nahabiling balanse nga P2.074 million alang sa mga serbisyo sa produksyon nga ilang gihimo ubos sa “Sinulog sa Sugbo Philippines 2024 (Still One Cebu Island).”
Base sa billing documents nga gisumiter sa foundation, P3.074 million ang kinatibuk-ang kantidad sa kontrata ug P1 million ang cash advance nga nadawat na.
Dunay P2.074 milyon nga nahabiling balanse nga wala pa mabayri.
Bisan pa man og nahuman, na-deliver ug nadawat na sa mga organizer ang maong proyekto, nagpabilin gihapon kining wala maproseso hangtod karon.
Giangkon sa kompanya nga dako og epekto sa ilang operasyon ug pinansyal nga kahimtang ang maong kalangan.
Gawas sa suwat nga gipirmahan ni Demosthenes Jimenez, Senior Production Manager sa Junjet’s Productions, nipadayag sab siya sa iyang kahiubos diha sa iyang Facebook page tungod sa kakuwang sa komunikasyon gikan sa SFI.
Matod sa kompanya, masabtan ra man unta kon duna lay gamay nga kalangan, apan ang pag-abot niini og hapit duha ka tuig nga walay klarong komunikasyon giisip na nila nga dili makatarunganon.
Atol niining pagsuwat, gipaabot ang habig sa SFI sa dihang gisuwayan og kontak. /