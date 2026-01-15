Sinulog makasinati’g dauta’ng panahon

Subay sa nagkaduol nga kasaulogan sa Sinulog sa Sugbo, giawhag sa Philippine Atmospheric Geophysical, and Astronomical Services Administration (Pagasa) ang mga deboto nga mag amping ug mangandam subay sa gi-monitor nga Tropical Storm “Ada” sa rehiyon.
Nasayran nga nangandam na ang siyudad alang sa fluvial procession sa Sabado, Enero 17, ug ang Sinulog Grand Parade nga gikatakda sa Dominggo, Enero 18, 2026.
Sa alas 5:00 sa hapon nga weather bulletin sa Huwebes, Enero 15, ang Pagasa nipahibalo nga ang Tropical Depression Ada nisaka na sa Tropical Storm category. Nasigpatan kini 400 kilometros sa silangang bahin sa Surigao City, Surigao Del Norte.
Aduna kini gikusgon sa hangin nga 65 kilometros matag oras (kph) duol sa sentro ug pag-unos nga moabot sa 80 kph.
Ang bagyo naglihok paingon sa amihanang-sidlakan nga may gikusgon nga 15 kph.
Sukad sa Huwebes, ubay-ubay na ang gipaubos sa Tropical Cyclone Wind Signal (TCWS) No. 1 nga nagpasidaan usab sa kusog nga huros sa hangin nga may gikusgon nga 39 ngadto sa 61 kph sulod sa 36 ka oras.
Sa Visayas, lakip sa gipaubos sa Signal No. 1 ang Northern Samar, Samar, Eastern Samar, the eastern portion of Biliran (Maripipi, Kawayan, Culaba, Caibiran, Cabucgayan), ang eastern portion sa Leyte (Carigara, Barugo, San Miguel, Babatngon, Tacloban City, Tunga, Jaro, Alangalang, Santa Fe, Palo, Dagami, Pastrana, Tanauan, Tabontabon, Julita, Dulag, Tolosa, La Paz, Mayorga, Macarthur, Javier, Abuyog, Mahaplag), ug ang eastern portion of Southern Leyte (Silago, Sogod, Libagon, Saint Bernard, Hinunangan, Hinundayan, Anahawan, San Juan, Liloan, San Ricardo, San Francisco, Pintuyan).
Base sa special 24-hour forecast sa Pagasa alang sa Sugbo, gilauman ang madag-umon nga kalangitan nga adunay masinati nga panagsa o hinay ngadto sa kasarangan nga pag-uwan ug pagpangilat sa hapon ug gabii sugod karong adlawa.
Ang temperatura gilauman usab nga moabot sa 25 ngadto sa 30 degrees Celsius nga adunay heat indices nga moabot ngadto sa 34 ngadto sa 37 degrees Celsius.
Sa Sabado, Enero 17, gibanabana nga makasinati usab og kasarangan ngadto sa taas nga possibilidad sa pag-uwan diin ang balod sa kadagatan moabot sa 2.5 ngadto sa 3.7 metros.
Samtang sa sentro ug sa Habagatang Sugbo makasinati sa kasarangan ngadto sa hinay nga balod sa kadagatan.
Samtang sa Dominggo ug Lunes, Enero 18-19, 2026, ang Sugbo gilauman nga makasinati og madag-umon nga kalangitan nga adunay gamay nga tsansa sa pag-ulan ug hinay ngadto na sa kasarangan nga hangin gikan sa amihanan-kasadpan nga bahin.
Subay niini, giawhag ang mga bisita sa Sugbo ilabi na ang mga residente nga magdala sa mga importanteng gamit sama sa payong, raincoat, kalo o pandong gikan sa prosesyon hangtod na sa pagsaulog sa Sinulog ug magpabilin nga updated sa uwahing mga pahibalo gikan sa Pagasa. /