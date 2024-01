Sinulog parties wa gidili sa Mandaue City

Wa idili ang Sinulog party sa bar ug diskuhan nga mga lugar sa kalingawan sa dakbayan sa Mandaue atol sa kasaulogan sa Sinulog festival sa Do­minggo, Enero 21 apan ang mga tag-iya sa establisemento kinahanglang mokuha og special permit sa pag-operate sa maong mga kalihukan.

Si August Lizer Malate, executive secretary ni Mayor Jonas Cortes ug Permit and Licensing Office (BPLO) head, niingon niadtong Biyernes, Enero 12, 2024, nga ang mga tag-iya og negosyo mahimo nang makakuha sa mga permit nga anaa sa ilang buhatan.

Niadtong Biyernes usab, ang BPLO nipahigayon og tigom nga gitambungan sa mga tag-iya og negosyo, local enforcement units, ug ubang stakeholders aron sa pagrepaso sa business-operating rules and regulations ug paghisgot sa mga pagpangandam alang sa umaabot nga Sinulog.

Gipasabot ni Malate nga ang katuyoan sa maong mga permit mao ang pagsiguro nga way establisemento nga mopahigayon og street parties sa Mandaue atol sa Sinulog Day.

Siya niingon nga ang Siyudad nihimo sa inisyatiba human si Cebu City Mayor Michael Rama nianunsyo sa pagdili sa street parties sa Sinulog alang sa dakbayan sa Sugbo, nga ilang gikahadlukan nga modagsa ang mga party-goers sa Mandaue tungod kay aduna kini daghang bars ug ubang disco recreational establishments.

Sa datus sa BPLO hangtod sa Enero 12 adunay napulo ka mga rehistradong bars ug disco recreational facility sa Siyudad.

Matod ni Malate nga kadtong mga establisemento nga naghupot sa special permit adunay seguridad nga ihatag sa Mandaue City Police Office (MCPO), mga tanod gikan sa pinakaduol nga barangay diin sila nahimutang, ug uban pang city-based law enforcement units.

Sa pagkuha sa special permit, si Malate niingon nga ang mga tag-iya sa establisemento kinahanglan usab nga magpahibalo kanila kon gusto nila nga mogamit sa mga publiko nga lugar, sama sa duol nga mga parkinganan, aron i-extend ang ilang mga party event aron nga ang mga awtoridad makadugang og seguridad.

“As a business operator, you are only allowed within your allowed area. If you go beyond that, you need more security to ensure your client’s safety and ensure there is deterrence,” matod ni Malate.