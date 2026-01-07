Sinulog sa Dakbayan 2026 adunay 17 ka contingents

Dunay 17 ka contingent ang magsangka sa Sinulog sa Dakbayan 2026 gikan sa mga barangay ug tunghaan nga himuon sa Sabado Enero 10, 2026, sa Cebu City Sports Center (CCSC).
Kini sumala sa gipahibalo sa Kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo niadtong Lunes.
Sa usa ka pamahayag, ang dakbayan pinaagi sa Sinulog Foundation Inc. (SFI), nipagawas sa listahan sa mga mosalmot nga magtigi sa usa sa mga dagkong kalihukan sa festival agig pagpasidungog sa Señor Santo Niño.
Kini nga kompetisyon naghiusa sa mga barangay ug tunghaan sa tibuok Dakbayan sa Sugbo aron ipakita ang ilang kultura, kamamugnaon, ug pagtuo pinaagi sa musika, sayaw, ug pasundayag.
Ang mga opisyal nga contingents sa Sinulog sa Dakbayan 2026 mao ang:
Banauan Cultural Group (Barangay Guadalupe)
Tribo Maampoong Baniladnon (Barangay Banilad)
Tribu Kinaiyahan (Barangay Santo Niño)
Pundok Luzinians (Barangay Luz)
Sinag San Roqueño Performing Arts (Barangay San Roque)
Aktivong Binaliwhanon (Barangay Binaliw)
Inayawan Talents Guild Cultural Dance Troupe (Barangay Inayawan)
Bag-ong Tribu Kasambagan (Barangay Kasambagan)
Tugbok Tejero Kultura Ensemble (Barangay Tejero)
Banay San Nicolasnon (Barangay San Nicolas Proper)
Tribu Bulaknon (Barangay Babag)
Barrio Basak Pardo (Barangay Basak Pardo)
Hugpong Mananayaw ng Bayan (University of the Philippines Cebu)
Barangay Basak San Nicolas
Lambo Mabolo (Barangay Mabolo)
Banay Labangon (Barangay Labangon)
Banay Talamban (Barangay Talamban)
Ang mga ticket nagkantidad og P200 ug ibaligya lamang diha sa Cebu City Sports Center sugod sa alas-10 sa buntag sa adlaw sa kalihukan.
Giawhag sa mga organizer ang publiko sa pagtambong ug pagsuporta sa ilang mga paboritong contingent, lakip na ang pag-"like" ug pag-"share" sa mga opisyal nga banners niini sa social media.
Matod sa SFI, kini nga kalihukan nagdasig sa garbo sa barangay, panaghiusa, ug sa hiniusang pagtuo sa mga Sugboanon. / CAV