Sinulog sa Florida, USA mabulukon

Nagpundok ang mga deboto sa usa ka mabulukong pagpasundayag sa pagtuo ug kultura aron sa pagsaulog sa Fiesta ni Señor Santo Niño didto sa St. Paul’s Catholic Church sa Tampa Bay, Florida niadtong Dominggo, Enero 18, 2026.
Ang maong selebrasyon nagdala og sadya nga palibot sa nataran sa simbahan ug mainitong pagdawat sa mga nitambong gikan sa nagkalainlaing dapit, lakip na ang mga lokal sa Florida ug mga deboto gikan sa Mexico, Colombia, India, ug Pilipinas.
Mabulukong mga bisti, tradisyonal nga musika, ug madasigong pag-ampo ang nagtimaan sa maong okasyon, nga nagpakita sa tibuok kalibotan nga pagkaylap sa debosyon ngadto sa Santo Niño.
Ang maong kalihukan nagsaulog usab sa ika-38 nga anibersaryo sa Santo Niño Shrine sa Tampa, usa ka mahinungdanong milestone alang sa Filipino-American Catholic community sa maong rehiyon.
Gisuportahan ang maong selebrasyon sa mga organisasyong Filipino-American, lakip na ang The Philippine Cultural Foundation, Inc. ug ang Ang Bisaya Florida, Inc.
Ang tinuig nga saulog sa Sinulog sa Tampa Bay nagpadayon isip simbolo sa panaghiusa, pagtuo, ug kabilin sa kultura nga naghiusa sa nagkalainlaing nasyonalidad aron sa pagpasidungog kang Señor Santo Niño. / Clark Panugalinog, TAMPO