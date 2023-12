Sinulog sa Kabataan sa Lalawigan sa CCSC

Ipahigayon sa Cebu City Sports Center (CCSC) ang kom­­petisyon alang sa Sinulog sa Kabataan sa Lalawigan sa Enero 2024 nga karon pa­ngulohan ug salmutan sa 15 ka mga lokalidad sa Sugbo.

Kini subay sa nasabutan sa tigom nga gipangulohan ni Ce­bu Governor Gwendolyn Garcia nga gisalmutan usab ni Cebu City Vice Mayor Raymond Alvin Garcia ug nagkadaiyang mga re­presentante sa mga lungsod, Department of Education (Dep­Ed), kapulisan ug ubang uniformed personnel, dance masters, creative directors, telecommunication companies, ug utility companies sa Kapitolyo sa Biyernes, Disyembre 29, 2023.

Ang desisyon gipahibaw sa gobernador isip paghatag sa suporta sa Probinsya ngadto sa dakbayan sa Sugbo sa umaabot nga Sinulog 2024.

Gihimug-atan ni Garcia nga subay sa pagsusi sa iyang team sa CCSC, dili guba ang venue. Apan duna hinuo’y mga nalangkat nga rubber mats nga mahimo’ng masolusyonan.

“Niingon na ang DepEd nga it is already agreed nga ang Sinulog sa Kabataan adto sa Abellana together with the Sinulog sa Dakbayan. So, kon guba ang Abellana, ngano ang mga bata adto gud tawon nato iduso?” matod ni Garcia sa Disyembre 29, 2023.

“Paminaw, read my lips. First of all dili guba ang Abellana. Vice Mayor Garcia went there. Yes, gitangtang ang rubbers gani. Maayo’ng gitangtang aron makaagi ang floats.Tabunan man gani na during the Sinulog kaniadto kay maguba. Gitangtang, dili pasabot guba ang Abellana. Kaluoy sa Diyos intact pa ang grandstand nga naay atop nga makapalingkod...” dugang niya.

Nalakip sa mga lokalidad nga ningsaad sa ilang suporta sa pagsalmot sa maong kompetisyon mao ang Talisay City, Toledo City, Lapu-Lapu City, Carcar City, Mandaue City, Carmen, Tuburan, Moalboal, Consolacion, Madridejos, Argao, Tudela, Barili, ug Samboan.

MOSAYAW

Subay sa tinuig niyang panaad, mikompirmar usab ang gobernador sa iyang pagsayaw sa Sinulog karong tuiga kauban ang contingent sa Minglanilla, ang Kabanhawan Festival.

Subay niini, gisaad sa Kapitolyo nga mogahin og P2 milyunes nga subsidy sa mga lokalidad sa mainland nga moapil sa Sinulog sa Kabataan sa Lalawigan sa sunod tuig. Lakip niini ang Mandaue ug Lapu-Lapu.

Samtang kadtong mga loka­lidad sa isla sama sa Camotes ug Bantayan makadawat og P2.5 milyunes nga subsidy gikan sa Kapitolyo.

Matod ni Garcia nga moabag usab sila sa premyo nga gigahin sa kagamhanan.

Sa inisyal nga kasayuran, gahinan og P3 milyunes ang premyo sa mogawas nga mananaog.

Anaa sa P2 milyunes usab alang sa second prize; P1 million sa third prize; ug P500,000 isip consolation prize.

Sa inisyal nga pagtuki sa rota sa street dancing, gisugyot sa Kapitolyo nga tadlason ang samang rota sa Pasigarbo sa Sugbo gikan sa Capitol Compound paingon sa CCSC aron usa lang ka lane ang sirad-an sa trapiko.

Nipasalig na usab sa tibuok suporta ang kapulisan kabahin sa seguridad niini atol sa kalihukan.

Ang coastguard alang sa ka­sakyan sa mga contingents gikan sa isla; ang telecommunication companies alang sa stable nga signal ug ang DepEd alang sa pag-abag, suporta niini sa kabataan nga mosalmot.

MOPAHIBAWO

Si Cebu City Vice Mayor Garcia nisaad usab nga iyang ipahibawo sa mga opisyal sa Dakbayan sa Sugbo ang hangyo sa Lalawigan nga ipahigayon sa Enero 19, 2024 ang Sinulog sa Kabataan sa Lalawigan inay sa Enero 13.

Gitinguha usab niya nga himuon siya nga mangulo ug mo-oversee sa Sinulog sa Kabataan sa Lalawigan alang sa hapsay nga panagsabot niini tali sa Probinsya.

Gikatakda nga mopahigayon og laing tigom ang Kapitolyo sa Enero 5, 2024 alang sa dugang mga detalye sa kalihukan.