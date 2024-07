Sinumbagay sa Seaside Paradero gibuntog ni Garces

Nasugakod ni Kit Ceron Garces sa Talisay City-based Prime Stags stable ang alang kaniya maoy labing lisod nga away sa batan-on niyang boxing career.

Iya kining nahimo sa main event sa WinZir-backed “Mano-a-Mano sa Sugbo” boxing promotion diin iyang gilupig pinaagi sa unanimous decision ang beteranong si two-time world title challenger Robert “Super Inggo” Paradero niadtong Sabado sa gabii, Hulyo 20, 2024, sa Sky Hall sa SM Seaside City.

Duha ka judges ang parehong nitali og 97-93 samtang ang usa nirehistro og 96-94, tanan pulos pabor ni Garces.

“So far, pinakalisod nga away para nako. Nagpasalamat ko nga daghang nalipay sa among away,” matod ni Garces, kinsa nisaka sa 2nd round, nabutang sa delikado si Garces dihang grabe ka agresibo nga nagpauwan og kusog nga mga kumo si Paradero, kinsa tataw nga gusto na gyud mohuman sa away niadtong higayuna.

Nakasugakod si Garces niadtong higayuna apan iyang giangkon nga naigo siya og kumo ni Paradero nga nakapasakit kaniya.

Tataw nga naluya na si Paradero gumikan kay nahurothurot ang iyang kusog sa 2nd round ug gipahimuslan kini ni Garces.

Si Paradero, kinsa lumad nga taga Bukidnon, nahagbong sa 19-8-2, 13KOs nga rekord.

Ang nagdumala ni Gar­ces nga si Prime Stags Sports president Atty. Jigo Dacua nagplano nga hatagan na og usa ka regional title fight si Garces sa sunod niining tahas.

“Ato gyud ni gipangandaman kay kahibalo man ta unsa ka maayo ang kontra ni Kit. Ang conditioning ni Kit lahi ra gyud sa niagi niyang mga duwa. Unlike before, taas-taas na gyud siya’g hangin unya naa na sab iyang power,” matod ni Dacua.

“Hopefully nga makahatag na ta ni Kit og regional title fight.”

Ang stablemate ni Garces nga si Carlo Bacaro nirehistro og makapaukyab nga 2nd round knockout nga kadaugan batok ni Jose Roda Jr. sa Romblon sa co-main event.

Sa laing mga away, ningdaog ang ubang mga boksidor sa PS stable nga sila si Michael Adolfo batok ni Vergilio Silvano (UD), John Ver Espra batok Franz Carl Muyso (UD), ug Jhon Magos batok Ronald Bulacan.(KO 2). / ESL