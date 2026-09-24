Sinungkulan Falls: ‘Sekreto’ sa Pinamungajan

Pipila lang ka mga lungsod sa Sugbo ang ilado tungod sa ilang maanindot nga mga busay o falls, sama sa Badian ug Samboan nga dugay nang paboritong adtoan sa mga mahiligon sa kinaiyahan ug adventure.
Apan dili lamang niining mga lungsora makita ang mga tinago nga bahandi sa kinaiyahan sa Sugbo.
Sa Pinamungajan, usa sa mga lungsod nga nahimutang sa habagatang kasadpan sa Sugbo, anaa sab ang usa ka natural nga destinasyon nga wala pa kaayo mailhi sa kadaghanan, ang Sinungkulan Falls sa Barangay Lamac.
Gihulagway kini sa Pinamungajan Local Government Tourism Office isip “one of the best-kept secrets” sa lungsod.
Ug dili lisod sabton nganong nakadani kini sa mga nakabisita na.
Gihulagway sa mga netizen ang Sinungkulan Falls nga usa ka maanindot ug malinawon nga dapit diin mahimong makapahulay, makapabugnaw sa lawas ug makalingkawas kadiyot gikan sa kasaba sa adlaw-adlaw nga kinabuhi.
Bugnaw ug tin-aw ang tubig nga maayong itampisaw, samtang ang palibot naputos sa lunhaw nga mga tanom ug kakahoyan.
Dili lamang mata ang malingaw dinhi. Ang kahilom sa palibot daw usa sab ka pag-imbitar sa pagpamati.
Mahimo nimong madungog ang huyuhoy sa hangin nga moagi taliwala sa mga kahoy, uban sa hinay nga kasikas sa mga dahon nga daw nagsayaw sa matag huyop niini.
Sa matag higayon nga mokalit og hunong ang kasaba sa gawas, mas mopatigbabaw ang natural nga mga tingog sa palibot gikan sa agos sa tubig, huyuhoy sa hangin ug huni sa mga langgam.
Mao kini ang klase sa lugar nga angay sa mga mahiligon sa kinaiyahan, adventure ug mga pamilya nga nangita og malinawon nga dapit diin makagahin og panahon nga layo sa kahuot ug kasaba sa siyudad.
Ug tingali mao sab kini ang hinungdan kon nganong ang Sinungkulan Falls nagpabiling usa ka “tinago” nga bahandi sa Pinamungajan.
Aron pagpanalipod sa iyang katahom ug waste management, regulated ang pagduaw sa falls. Alang sab kini sa kaluwasan sa mga bisita.
Sa mga lumolupyo sa Lamac, ang entrance fee P10 lang samtang sa di mga residente, P20 lang.
Ang life vest abangan og P25 samtang sa life buoy P25.
Sa pagsulod sa mga bisita, taoran sila og wrist band sa Welcome Center. Ipahigayon sab ang orientation alang sa mga bisita.
Sa pag-adto sa lungsod, sakay og bus sa south bus terminal ug adto sa tourism office aron magiyahan ka. /