‘Sipyat’ sa miaging pamunoan gitarong ni Gov. Pam human gibadlong sa COA

Gisugdan na sa paghan-ay sa administrasyon ni Gobernador Pamela Baricuatro ang mga palpak sa waste management sa upat ka ospital sa Lalawigan sa Sugbo nga nakita sa Commission on Audit (COA) report sa 2024.
Kining mga palpak nahitabo sa ilawom sa miaging administrasyon ni kanhi Gobernador Gwendolyn Garcia.
Nadesisyunan sa Provincial Health Office (PHO) nga putlon ang kontrata sa miaging kontraktor ug mopahigayon og bag-ong bidding.
Ang Cleanaway Philippines maoy nakadaog sa bidding ug gisugdan ang one-year agreement alang sa 2026.
Sila usab ang ni-handle sa serbisyo gikan Oktubre ug Nobiyembre 2025.
Ang COA ni-flag sa Cebu Provincial Hospital–Balamban, Carcar City, Isidro C. Kintanar Memorial Hospital–Argao, ug Minglanilla District Hospital.
Nakita sa COA ang mga problema sa kakuwang sa pundo para sa cleaning supplies, hinungdan nga wala nagamit ang saktong color-coded nga basurahan.
Dili saktong pagbutang ug pagtipig sa basura sama sa pagtapok sa kilid sa kalsada, gitabunan lang og roofing sheets.
Wala’y igong kapasidad ang Storage Facility ug Material Recovery Facility.
Uban pang mga kalapasan, mao ang dili saktong segregation, kuwang sa protective equipment, ug nalangan nga koleksyon sa basura.
Giduso sa Capitol ang pagtukod og medical waste treatment facility sulod sa Sugbo aron dili na magsalig sa mga tighakot gikan sa gawas sa probinsiya.
Giawhag ang mga pribadong investor, apil na ang kasamtangang kontraktor nga magbutang og pasilidad sa Cebu.
Adunay nagpahayag og interes apan nagkinahanglan pa og permits, public hearings, ug 3 hangtod 6 ka tuig ang pag-set up.
Kabahin sa climate-proofing initiative ni Baricuatro, i-instalar ang wastewater treatment systems sa pipila ka ospital sama sa Bantayan, Camotes, ug Minglanilla aron maseguro nga limpyo ang tubig nga gipagawas sa kalikupan. / CDF