Siquijor Airport giablihan na

Opisyal nang gibuksan ang tarmac sa Siquijor Airport alang sa labing unang commercial flight niadtong Lunes, Disyembre 15, 2025.
Ang pagtugpa sa usa ka commercial nga ayroplano maoy nagtimaan sa katumanan sa dugay nang gipangandoy nga paglambo sa transportasyon ug ekonomiya sa probinsiya.
Gihimo ang Inaugural flight nga nagmarka sa pagtapos sa damgo nga gipangandaman sa taas nga katuigan diin nagpamatuod sa pagpalambo sa ekonomiya sa Probinsiya sa Siquijor. Ang commercial nga ayroplano nga nagkarga og 68 ka mga pasahero, malampuson nga nitugpa sa airport ug gisugat kini sa celebratory water canon salute, nagputol sa dekada nga nagsalig lang sila sa sea travel.
Si Governor Jake Villa nga maoy nangulo sa inisyatiba uban sa iyang amahan, Congressman Jecoy Villa nidayeg sa ilang nakab-ot ug nihulagway niini nga usa ka kadaugan nga makausab sa turismo ug ekonomiya sa isla sa Siquijor.
"This is the result of our long term efforts, my father and I, from building the airport, to forging partnerships between the Provincial Government and (kompaniya sa eroplano),” matod ni Governor Villa.
Dugang niya nga ang dugay na nila nga damgo natuman na ug kini nga ilang gipanaad kaniadto sa katawhan sa Probinsiya sa Siquijor.
Ning maong pagdugtong usa ka ganghaan sa mga lokal ug langyaw nga mga turista diin ilang masinati ang nabantog nga "Healing Magic of Siquijor" nga di na mobiyahe ug taas nga oras agi sa kadagatan una makaabot sa isla sa Siquijor.
Naila na sa tibuok kalibutan ang tradisyon sa maong isla sa pagpanambal, restoration, ug ang kaputli sa natural nga kaanyag sa puti nga bonbon sa baybayon, marine sanctuaries, kalasangan, ug ang gipasigarbo nila nga waterfalls.
Ang maong isla sayon na lang kaayo nga maadto itandi kaniadto diin niputol sa taas nga oras nga biyahe gikan sa Sugbo nga gibana-bana nga molanat lang og usa ka oras.
Ang bag-ong rota nagwagtang sa kadako sa gasto tungod sa pagbalhin-balhin sa pagsakay sa ferry.
Ning maong kalambuan nga sayon na lang ang pagbisita sa Siquijor, gituohan sa kagamhanan sa probinsiya nga mosaka pag-ayo ang ilang turismo ug kalambuan. Makaupat sa matag usa ka semana aduna nay flight paingon sa Siquijor; kini matag Lunes, Miyerkules, Biyernes, ug Domingo.
"This achievement reflects the province’s strong commitment to growth and development,” dugang ni Governor Villa.
Dili lang ang mga opisyal sa probinsiya ang nalipay sa maong kalambuan lakip na ang mga molupyo tungod kay kaniadto ang ilang makita sa airport mao ang mga hayop nga nangaon sa mga sagbot apan karon abyon na ang ilang makita nga mitugpa ug molupad sa ilang kapunawpunawan. / AYB