Siquijor, Negros Or. buwag sa Region 7

Nabuwag ang duha ka mga probinsya, Negros Oriental ug Siquijor, gikan sa Central Visayas human sa pagpirma ni Presidente Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. sa Huwebes, Hunyo 13, 2024, sa balaod alang sa pagtukod sa Negros Island Region (NIR).

Gipirmahan ni Marcos ang balaod nga Republic Act 12000 o ang Negros Island Region (NIR) Act, nga nagtumong sa paghiusa sa mga probinsya sa Negros Occidental, lakip ang Bacolod City, Negros Oriental ug Siquijor, sa tinguha nga mapalambo ang desentralisasyon sa administrasyon, mapalig-on ang lokal nga awtonomiya, ug mapadali ang ekonomiya, kultural ug sosyal nga kalambuan.

Kini magdala sa kinatibuk-ang gidaghanon sa mga rehiyon sa nasod ngadto sa 18.

“This union is long overdue and makes very practical sense, especially in the Negros Island, where people are located on one island but are governed under separate administrative regions,” matod ni Marcos.

“So, for decades now, Negrenses have endured the rigors of sea travel, unnecessary expenses, bureaucratic red tape, [and] inefficiency that this arrangement has brought, especially when there is a need to urgently access government services from regional centers on other islands,” dugang niya.

MAWALA

Uban sa pagkamugna sa NIR, ang Central Visayas mawad-an sa gibana-bana nga 14 porsyento sa tinuig nga ekonomiya niini.

Ang Probinsya sa Negros Oriental ug Siquijor nabulag gikan sa rehiyon 7 o Central Visayas.

Sumala kini sa usa ka opisyal sa Philippines Statistics Authority (PSA) sa Huwebes, Hunyo 13, 2024.

Sa sideline interview sa Hunyo 13, 2024, si PSA 7 Supervising Statistics Specialist Felixberto Sato Jr., niingon nga sa 2022 GRDP, ang Central Visayas nakatampo og P1.38 trilyon sa ekonomiya sa nasod, ug mga P179 bilyon nga kontribusyon sa Gross Regional Domestic Product ( GRDP) gikan sa Negros Oriental ug Siquijor.

Bisan pa, giingon ni Sato nga kini nga mga kausaban dili makapakunhod sa ekonomiya sa rehiyon.

“So, if we will deduct this (P179 billion) to the P1.38 trillion, still Central Visayas will have a P1.2 trillion, trillionaire gihapon,” matod ni Sato.

Matag probinsya ug highly urbanized cities (HUCs), ang Negros Oriental nakatampo og 12.9 porsiyento, samtang ang Siquijor midugang og 0.9 porsiyento sa ekonomiya sa Central Visayas niadtong 2022, nga giingon ni Sato nga katumbas sa gibana-bana nga 14 porsiyento o halos P179 bilyunes nga kontribusyon.

Ang lalawigan sa Sugbo miambit og 30.1 porsiyento; Cebu City nga adunay 22.4 percent; Bohol province nga adunay 13.3 percent; Dakbayan sa Lapu-Lapu ug Mandaue nga adunay 11.8 porsiyento ug 8.5 porsiyento, matag usa.

“We still have here (in Cebu) the manufacturing industry,” dugang ni Sato.

Ang industriya sa serbisyo nagdominar sa ekonomiya sa Negros Oriental sa 71.3 porsyento; gisundan sa agrikultura, kalasangan, ug pangisda nga adunay 15 porsiyento; ug katapusan, ang industrial nga adunay 13.7 porsiyento nga naghiusa sa P166.46 bilyon nga industriya alang sa rehiyon 7 sa 2022.

Ang probinsya sa Siquijor nakatampo og P12.02 bilyunes sa ekonomiya sa Central Visayas niadtong 2022, nga gipangulohan sa industriya sa serbisyo sa 72.2 porsiyento. Gisundan kini sa Industrial nga adunay 14.6 porsiyento, ug agrikultura, kalasangan, ug pangisda sa 13.1 porsyento.

Ang bag-ong balaod nagmugna og bag-ong rehiyon nga gilangkuban sa duha ka mga probinsya sa Negros Island, Occidental ug Oriental, ug ang probinsiya sa Siquijor, nga magbulag sa Negros Oriental ug Siquijor gikan sa Central Visayas ug sa Negros Occidental uban sa Bacolod City gikan sa Western Visayas. / EHP