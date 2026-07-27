Sister cities gilagdaan sa Bohol ug San Juan

Gihingpit na ang paglagda sa sisterhood agreement tali sa Kagamhanan sa Lalawigan sa Bohol ug sa Dakbayan sa San Juan sa kaulohan.
Pormal nga gipirmahan ni Bohol Governor Erico Aristotle Aumentado, uban sa mga miyembro sa Sangguniang Panlalawigan, ug San Juan City Mayor Francisco Javier “Francis” Zamora ang kasabutan atol sa kasaulogan sa Sandugo Festival niadtong Dominggo, Hulyo 26, 2026.
Matod ni Gov. Aumentado, haom kaayo ang kahulogan sa Sandugo nga “pagpakig-amigo” sa nahitabong pagpirma sa kasabutan aron opisyal nga mahimong igsuong lokalidad ang duha ka dapit.
Nagpakita sab kini sa kaimportante sa Bohol sa ubang mga local government unit (LGU) sa nasod.
Gipadayag sa gobernador nga sa sunod semana, ang Probinsiya sa Sugbo na sab ang sunod nga molagda og parehong kasabutan sa ilang lalawigan.
Pinaagi sa maong kasabutan, ipaambit sa matag LGU ang ilang mga good practice nga makatabang og dako sa ekonomiya ug turismo.
Sa iyang bahin, gipadayag ni Mayor Zamora ang iyang kalipay nga nahimo na nga igsuon sa iyang siyudad ang Bohol.
Matod niya, iyang gitun-an ang mga best practice sa Bohol—usa na niini ang Sandugo Festival nga adunay susamang kasaysayan sa mga festival sa San Juan, sama sa Wattah! Wattah! Festival (Basaan Festival) ug ang Kultura at Sining sa Kapaskuhan sa Makabagong San Juan.
Tinguha sa duha ka lider nga ipaila ug ipasundayag kining mga kultural nga kalihukan sa matag usa kanila aron mas mapalambo pa ang turismo sa duha ka dapit. / AYB