Sitoy ‘mibanhaw’ sa Akademiyang Bisaya; disksyunaryo maoy unang proyekto

Tungod sa grabe niyang gugma sa dilang Sinugbuanong Binisaya, giporma ni anhing manlalaban Adelino Sitoy ang Visayan Academy of Arts and Letters Foundation, Inc., mas naila karon nga Akademiyang Bisaya, niadtong 1994 pinaagi sa pagpatapok sa 20 ka mga mahigugmaon sa Sinugboanong Binisaya gikan sa Kabisay-an ug Mindanao.
Ang panagtapok gipahigayon sa Cebu City Hall tinambungan mismo nila ni kanhi mayor ug karon Bise Mayor Tomas Osmeña ug kanhi Bise Mayor Alvin Garcia. Ang panagpundok dunay bendisyon sa duha ka labing taas nga mga opisyal sa siyudad niadtong panahuna.
Kasagaran sa mga nanambong ug organizers nagagikan sa Lubas sa Dagang Bisaya (Ludabi), Bathalan-ong Halad sa Dagang (Bathalad), Puting Dagang, Dagang Foundation ug Ang Sugboanon.
Narehistro sa Securities and Exchange Commission (SEC) ang Akademiya niadtong Hulyo 26, 1995, diin ang labing unang chairman sa Board of Directors mao si anhing manlalaban Jesus P. Garcia, Sr., kinsang anak nga si Sonny Garcia Jr. mao usab ang nipuli pagtimon ug pagpadayon sa Akademiya paglabay sa katuigan nga wa na nakalihok ang organisasyon.
Sa iyang mubong sinulat nga kasaysayan sa Akademiya, gihulagway ni Sitoy si Garcia Sr. nga “God-given” kay maoy tag-iya sa Sunstar Daily nga dunay printing machine nga gamiton alang sa labing unang dakong proyekto sa kapunongan, ang English-Cebuano Visayan dictionary.
Ang editorial staff gilangkuban nila ni Sitoy, president ug managing editor; anhing manlalaban Cesar P. Kilaton, Jr., executive editor; ug Rogelio S. Pono, associate editor. Ang research editors naglangkob kanila ni Gumer M. Rafanan, Alex A. Abellana, Jesus F. Estaño, Estanislao T. Empinado, Imelda J. Perez ug Marianita U. Mangubat.
Di sayon ang naagian sa Akademiya sa pagtrabaho sa diksyunaryo tungod sa daghang mga hagit, sama sa kakuwang sa pundo ug nagkagamay ang mga ningsalmot sa mga tigom. Duna may mga donasyong pundo, ang labing dako nagagikan sa bulsa ni Sitoy. Taliwa niini, nahuman ra ang diksyunaryo ug pormal nga gilusad niadtong Mayo 7, 2009. Si kanhi gobernador Gwendolyn Garcia ang nangulo sa kalihukan nga gipahigayon Capitol social hall.
Ang diksyunaryo dunay 1,214 ka mga pahina nga gilangkuban sa 66,000 ka mga pulong.
Sa wa pa ang paglusad, nahukman ang pag-usab sa ngan sa foundation ngadto sa Akademiyang Bisaya sa Abril 22, 2009. Sa Oktubre 17 sa samang tuig, pormal nga gilusad ang Akademiyang Bisaya sa Parklane Hotel.