Siyudad sa Sugbo magtukod og 3K ka balay tukoron sa Brgy. Budlaan

Nagplano ang Dakbayan sa Sugbo nga magtukod og 3,000 ka units nga pabahay sa Barangay Budlaan isip kabahin sa Pambansang Pabahay Para sa Pilipino Housing (4PH) program sa National Government.

Si Konsehal Jerry Guardo, sa usa ka post sa social media niadtong Biyernes, Agusto 8, 2024, niingon nga atol sa ilang miting uban sa Task Force Pabahay, daghang pribadong kompanya ang nagpahayag sa ilang interes nga maka-partner sa Kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo aron magtukod og mga unit sa pabahay ubos sa 4PH national program.

Matod ni Guardo, ang Taft Properties, subsidiary sa Gaisano Group, maoy usa sa mga kompanya nga nagpresentar sa ilang proposal niadtong Biyernes, Agusto 9, 2024.

Iyang gitumbok usab ang usa ka developer gikan sa Manila apan wala lang una niya gibutyag ang pangalan sa maong kompaniya.

Sa usa ka panag-istoryaha­nay sa telepono niadtong ad­lawa, gipadayag ni Guardo nga gawas sa Taft Properties, ang ubang interesadong kom­panya wala pa nagpresentar sa ilang mga proposal, apan gilauman nga magpresentar sila sulod sa duha ka semana.

Sa dihang gipangutana kon unsay makuha sa mga pribadong kompanya isip balos, gipasabot ni Guardo nga maka­ginansya ang mga kompanya sa ilang pag-apil.

"Naa mana silay ginansya, naa manay calculation and formula," matod ni Guardo.

Sa naunang mga report sa SunStar, gimention ni Guardo nga ang aplikasyon alang sa maong programa nagpadayon karon sa buhatan sa Division for the Welfare of the Urban Poor (DWUP).

Gipahayag niya nga ang pinakatinuod nga kwalipikas­yon alang sa mga aplikante mao ang pagpamiyembro sa Pag-Ibig Fund nga adunay minimum nga suweldo nga P15,000 nga solo o hiniusang kita sa pamilya.

Ang mga kwalipikadong aplikante ipasa sa DWUP ngadto sa Pag-Ibig Fund, nga maoy mo-assess sa ilang eligibility alang sa aprobar sa mga aplikasyon.

Sa higayon nga maaprubahan, ang aplikante pwede mopili kon asa nga site ang ilang gusto ug maghulat alang sa pormal nga pag-turnover sa unit.

Gibutyag usab ni Guardo nga ubos sa 4PH program, ang National Government maoy mogasto sa lima ka porsiyento sa 6.25 porsiyentong interest rate sa Pag-Ibig, nga magbilin sa beneficiary nga mobayad lamang sa nahabilin nga 1.25 porsiyento. / JPS