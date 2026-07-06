SJNHS sa Tacloban City balik na ilang klase

Nipasalig ang Department of Education (DepEd) nga luwas ang mga tinun-an ug ipatuman ang flexible learning sa pagbalik na sa klase sa San Jose National High School (SJNHS), Tacloban City niadtong Lunes, Hulyo 6, 2026.
Human niadtong trahedya pagka Hunyo 22, 2026, diin adunay tulo ka mga tinun-an ang namatay ug niangol sa laing 20 ka estudyante sa nahitabong mass shooting.
Si DepEd Secretary Sonny Angara nagkanayon nga gitinguha nga adunay balanse nga makapadayon sa pagtuon ang mga tinun-an dungan sa recovery niadtong mga apektado.
“President Bongbong Marcos has been very clear that our schools must be sanctuaries, not places of anxiety, which is why we are systematic in our approach —combining strict infrastructure audits with compassionate learner protection,” tipik sa pamahayag ni Angara.
Seguridad sa maong tunghaan gipalig-on diin anaa ang police visibility, dugang closed circuit television (CCTV) cameras, adunay walk-through metal detectors, ug dugang perimeter fence.
Kadtong classroom diin nahitabo ang insidente ang wala na ipagamit ug gihimo na kini’ng opisina. / PNA