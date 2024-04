SK chairperson, barangay konsehal sakpan sa motel

Usa ka 35 anyos nga konsehal sa usa ka barangay sa lungsod sa Consolacion, nasikop uban sa 22 anyos nga chairperson sa Sangguniang Kabataan (SK) sud sa lawak sa usa ka motel sa Barangay Pajo, dakbayan sa Lapu-Lapu, alas 8:30 sa gabii, Martes, Abril 2, 2024.

Si Lt. Col. Christian Torres, tigpamaba sa Lapu-Lapu City Police Office (LCPO) nga nahinabi sa Superbalita Cebu ug GMA DYSS Super Radyo Cebu, niingon nga naabtan sa 32 anyos nga asawa uban sa kapulisan, ang konsehal ug SK chairperson.

Apan ang konsehal ug SK chairperson nangatarugan sa kapulisan nga duna sila'y “meeting.”

Matud pa niini nga dugay nang gipanid-an sa asawa nga negosyante ang iyang bana nga konsehal ug SK chairperson sa ilang barangay tu­ngod sa pagduda nga dunay relasyon.

Dugang sa asawa, nakamatikod na siya sa lihok sa duha sukad pa sa miaging eleksiyon sa barangay hinungdan nga iyang gipanid-an matag karon ug unya.

Niadtong Martes, hilom nga gisundan sa asawa ang iyang bana ug SK chairperson ug dihang nasuta nga nisulod kini sa motel, nangayo siya og panabang sa Gun-ob Police Station sa siyudad sa Lapu-Lapu.

“Gituktok nila uban sa asawa ug polis. Dugay nangabli, og sa pagbukas sa pultahan, nakunpirmar nag-uban (ang duha),” matod ni Torres.

Gumikan niini, giimbitar sila sa kapulisan ngadto sa police station alang sa dugang imbestigasyon.

Si Torres niingon nga gibuhian ang konsehal ug ang SK chairperson sanglit wala masulod sa elemento sa concubinage ang nahitabo.

“Wala man nato sila maabti nga nag--- nga usa sa requirements sa kaso. Lisod iprobar sa korte bisan sila ra sa lawak,” dugang ni Torres.

Gipasabot niini nga walay sexual intercourse nga naabtan human wala usab maabli da­yon ang lawak sa motel.

Ang konsehal mipadayag nga nag-meeting lang silang duha sa SK chairperson sa maong lawak.

Wala sila moangkon nga dunay relasyon.

Tungod niini, ang mapasakang kaso sa asawa mao lang ang kalapasan sa Republic Act no. 9262 o Violation Against Women and their Children Act.

“Aw, sa mata sa Ginoo ug mata sa tawo, makatuo ta. Makapangutana ta na mag-unsa man silang duha, meeting ra kaha?” dugang ni Torres.

Apan human sa police station, nag-uban ang konsehal ug asawa sa pagpauli. / GPL