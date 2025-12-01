SK Cup mihatag lingaw, paghiusa sa kabatan-unan sa Naga

Ang kahayag sa covered court, ang lagubo sa bola, ug ang kasaba sa masaligon nga mga supporter maoy nipuno sa gabii sa Dakbayan sa Naga, Cebu, samtang opisyal nga gisugdan ang SK Cup nga usa sa labing ginahulat nga sports event sa kabatan-unan.
Panahon na sab aron ang mga atleta gikan sa lainlaing barangay makigkompetensya, dili lang para sa kadaugan, kondili para sab sa garbo, kaayohan, ug kalipay nga ilang madala balik sa komunidad.
Ang SK Cup nailhan nga usa ka dako’ng kalihukan diin ang kabatan-unan makapakita sa ilang abilidad sa basketball, volleyball, badminton, ug uban pang duwa. Para sa daghang manunuwa, usa gayud kini ka “dream come true.”
“Lahi ra gyud ang feeling, samot na nga first time namo moapil. Sauna, manuwa ra mi sa karsada, mahadlok pa mi mosulod ug korte kay mauwaw. Mao nang karon, overwhelmed ug thankful kaayo mi sa oportunidad nga gihatag sa amoa,” matod ni Janex Gepuit kinsa usa ka volleyball player gikan sa Barangay Inoburan.
Dili lang ang mga atleta ang nalipay kondili apil sab ang mga nagsuporta nga nitingog sa matag puntos pinaagi sa pagsinggit ug pagdasig.
Kini nga kasikas maoy gahatag og kadasig sa mga manunuwa aron mas mapauswag pa ang ilang performance.
Timaan kini sa nagkahiusang komunidad sa Naga nga puno sa garbo ug suporta.
Sa iyang mensahe, si Marben Pacaña kinsa captain ball sa Inoburan Men’s Volleyball, nag-awhag sa kabatan-unan nga nangandoy makasalmot.
“Disiplina sa kaugalingon, maayong kinaiya, ug pag-ampo sa Ginuo ang inyong kusog aron makab-ot ang inyong pangandoy. Bahalag nagkamang, basta padayon sa pag-abante,” matod ni Pacaña.
Ang SK Cup dili lang usa ka torneyo, apan usa ka selebrasyon sa kabatan-unan, sa panaghiusa, ug sa paglaom nga timailhan sa lig-on nga espiritu sa sports sa Dakbayan sa Naga. / Sinuwat ni Gwenyth P. Borgonia, UV BA-Communication student