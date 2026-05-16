SK Labangon ipaimbestigar sa Pederasyon

Gipanawagan og imbestigasyong ang Sangguniang Kabataan (SK) sa Barangay Labangon, Dakbayan sa Sugbo sa dihang gi-awhag sa usa ka concerned citizen si Cebu City SK Federation President Rhea Jakosalem nga aksiyonan ang giingong mga kapakyasan sa maong youth council.
Ang maong hangyo gikan kang Jonel Saceda, o mas naila sa online nga “Inday Josa Chiongbian Osmeña,” pinaagi sa iyang Facebook post diin iyang gibutyag ang iyang kabalaka sa SK Labangon ubos sa pamunoan sa ilang chairman Kim Kyle Buendia.
Sa iyang pamahayag, giklaro ni Saceda nga ang iyang kabalaka wala maggikan sa personal nga kasuko kondili sa iyang kasagmuyo sa giingong kapakyas sa konseho sa kabatan-onan sa pagserbisyo sa ilang mga konstituwente sa barangay.
“I write this letter not out of hatred, but out of deep concern and disappointment for the youth of Barangay Labangon. I write this not only as a concerned citizen, but as someone who genuinely loves this barangay and believes that the youth deserve leaders who are responsible, transparent, and accountable,” suma ni Saceda.
Matod ni Saceda, ang mga reklamo batok sa SK Labangon nagpadayon sukad sa miaging tuig, lakip na ang mga pasangil sa pagpasagad sa katungdanan ug kapakyas sa pagtuman sa mga responsibilidad gikan sa mga napili’ng opisyal.
Ang kontrobersiya sa maong youth council unang nakuha ang atensiyon sa publiko niadtong hinapos nga bahin sa Disyembre 2025 human sa pagsaway sa mga netizen sa biyahe sa mga opisyal sa SK Labangon ngadto sa Thailand nga natunong pa sa panahon sa Pasko ug Bag-ong Tuig.
Gikuwestiyon sa social media personality nga si Rian Bacalla ang maong biyahe sa usa ka viral Facebook post, diin iyang gisaway ang kakuwang sa mga kalihukan alang sa kabatan-onan sa year-end sa barangay.
Kini nga isyu miresulta ngadto sa mas halapad nga diskusyon online bahin sa transparency, accountability, tinuoray nga pagtambong sa mga tigom, ug ang kinatibuk-ang agi sa SK council.
Una nang gihimakak ni Buendia ang mga pasangil nga gigamit ang pundo sa publiko alang sa maong biyahe sa Thailand.
Iyang gipasabot nga ang maong biyahe personal, sponsored sa pamilya, ug adunay legal nga mga travel document.
Nagpakita usab siya og mga kopya sa travel authority aron pamatud-an nga walay gigamit nga resources sa gobiyerno.
Una na usab nga giklaro ni Cebu City Mayor Nestor Archival nga walay gidili sa mga opisyal sa gobiyerno nga mobiyahe sa gawas sa nasod gamit ang personal nga kwarta.
Bisan pa man niini nga mga pagpasabot, si Saceda niingon nga ang pasangil batok sa SK Labangon nagpadayon sa pagdako tungod sa mga isyu sa maong konseho. / CAV