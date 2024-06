SK officials sa Mandaue hatagan og dugang P2K

Ang matag Sangguniang Kabataan (SK) member sa 27 ka barangays sa Dakbayan sa Mandaue makadawat og dugang binuwan nga allowance nga P2,000 gikan sa Siyudad, sumala sa gipahibawo ni Mandaue SK Federation president ug Konsehal Fleuritz Gayle Jumao-as.

Tumong niini nga matabangan ang mga miyembro, partikular na kadtong mga tinun-an pa, og dugang sa binuwan nga honorarium nga P4,000 ngadto sa P8,000 nga sagad madawat sa SK members, depende sa kita sa ilang barangay.

Ang allowance gipaabot usab sa SK secretaries ug treasurers, dugang sa pito ka SK councilors.

Giklaro ni Jumao-as nga kini nga allowance gipatuman sa miaging tuig, uban sa bag-o nga mga kausaban sa proseso sa disbursement nga kasamtangang gi-review.

Tipik sa ordinansa nagsugyot ,”Furthermore, this adjustment is in line with the principles of fiscal prudence and transparency in resource management.”

Kini nga ordinansa nagmando sa paghatag og allowance sa mga opisyal sa SK aron epektibong suportahan ang ilang mga katungdanan, pagtabon sa ilang mga kinahanglanon nga gasto sama sa transportasyon, komunikasyon, ug representasyon.

Ang bag-ong sistema nag­sug­yot sa pagbalhin gikan sa binuwan nga allowance nga P2,000 ngadto sa quarterly disbursement nga P6,000.

Ang maong ordinansa nag­sunod sa Republic Act 10742, naila nga Sangguniang Kabataan Reform Act of 2015, nga nagkinahanglan nga hatagan og allowance ang mga opisyal aron matabangan sila sa ilang trabaho.

Niadtong Lunes, Hunyo 10, si Jumao-as nisugyot nga usbon ang pipila ka bahin sa ordinansa kon giunsa pag-apod-apod ang allowance.

Kini nga kausaban gikinahanglan aron mas motakdo ang quarterly meetings sa Panlalawigang Pederasyon ng mga Sangguniang Kabataan (PPSK-Mandaue).

Gilauman usab nga mapa­uswag ang suportang pinansyal nga makuha sa mga opisyal sa SK, aron mahimo nila nga labi ka epektibo ang ilang mga katungdanan.

Ang proposed ordinance napasar sa Konseho sa Dakbayan sa unang pagbasa atol sa ilang regular nga tigom niadtong Lunes, Hunyo 10. / CAV