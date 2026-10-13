SK president gipa-Ombudsman, wa kabayad sa ‘utang P1.35M’

Gipasakaan og administrative ug criminal complaint sa Office of the Ombudsman-Visayas si Mandaue City Sangguniang Kabataan (SK) Federation President Fleuritz Gayle Jumao-as ug Events Coordinator Renato “Jay-R” Yosores Jr. tungod sa giingong wala mabayri nga utang nga nikabat og P1.35 milyunes.
Si Wendell Basaca, tag-iya sa LA Food Hauz & Catering Services sa Mandaue City, maoy reklamante sa maong kaso sa reklamo nga giutangan alang sa mga kalihukan sa kabataan.
Sa iyang complaint-affidavit nga gisumiter niadtong Agusto 17, 2026, kaso’ng grave misconduct, dishonesty, grave abuse of authority ug paglapas sa Republic Act 3019 ug RA 6713 ang giduso batok sa maong opisyal.
Matod ni Basaca, nangayo og pundo si Jumao-as gikan sa pribadong sektor sa unang bahin sa 2025 nga maoy kuhaan sa mga gasto alang proyekto sa kabataan, lakip ang Silhig sa Paknaan Festival ug The Outstanding Youth Award (Toya).
Giingong nisaad si Jumao-as nga i-reimburse ang kuwarta kon makagawas na ang subsidy gikan sa gobiyerno.
Tungod sa kasulatan ug pasalig, nipagawas si Basaca og P1.35 million pinaagi sa cash ug online transfers.
Apan nasuta sa reklamante sa dihang nagpakisayod sa Accounting Office sa Mandaue City Hall nga P100,000 lang ang natala nga liquidated advances alang sa maong mga kalihukan base sa mga rekord niadtong Agusto 2026.
Giingong sukwahi kini sa unang pasalig nga wala pa maka-release sa kompleto nga subsidy ang siyudad maong wa pa kabayad sa kantidad nga giutang.
Sa mga digital chat log nga gipagawas isip ebidensya, makita ang sige nga saad ni Jumao-as sa negosyante, “Sir Dell, I will really be able to pay you the 700,000 from the barangay as it is already being processed. You will be paid the 700,000 by the barangay either this month or next month sir, since February is almost ending”.
Sa laing mensahe human nadawat ang pundo, nagpasalamat sab ang SK leader, “Thank you Sir Dell! I will just send you updates on the 700,000 sir. The audit of the liquidations is already on going. Thank you sir Dell and sorry for the inconvenience.”
Apan bisan pa man sa mga saad sa tibuok tuig 2025, way bayad nga nadawat ang caterer.
Apan sa Mayo 2026, sa dihang nagkita sila sa Paknaan Barangay Hall human gipadad-an og demand letter, gipanghimakak na ni Jumao-as ang iyang pag-apil sa pagpangutang ug gipasa ang tanang responsibilidad ngadto sa event organizer.
Nisuway ang Superbalita Cebu nga makuha sa habig ni Jumao-as niadtong Lunes, Oktubre 12 apan wala siya motambong sa regular session sa Mandaue City Council ug wala sab makontak.
Nasayran nga nakigtagbo si Jumao-as ni Mayor Thadeo “Jonkie” Ouano ug nakig-istorya sab ni Vice Mayor Glenn Bercede human sa session. /