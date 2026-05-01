Skater gidaro sa modern jeep, patay

Patay ang usa ka 14-anyos nga skater human daruha sa usa ka modern jeep alas 2:30 sa kaadlawon, Huwebes, Abril 30, 2026, sa kilid sa flyover sa Tesda, Archbishop Reyes Avenue, Barangay Luz, Siyudad sa Sugbo.
Ang biktima giila nga si Zhyrine Regis Labra, 14, taga Englis V. Rama, Barangay Guadalupe, Dakbayan sa Sugbo.
Sa imbestigasyon sa Traffic Enforcement Unit (TEU) sa Cebu City Police Office nga samtang nagbaktas ang biktima duol sa sidewalk kauban sa iyang mga higala nga gikan matod pa nagduwa og basketball, kalit lang ni nga gidaro sa naghaguros nga modern jeep nga padulong sa IT Park nga dunay plate number NIU 8026 nga gimaneho ni Junel Cordenesa Oman, 28, taga Sityo Mahayahay, Barangay Apas, Dakbayan sa Sugbo.
Makita sa CCTV footage nga naglingi ang biktima sa iyang likod dihang naigo sa modern jeep.
Gidala pa ang biktima sa mga medical personnel sa Cebu City Medical Center apan nakabsan ni sa iyang kinabuhi pagkagabii sa samang adlaw.
Gikustodiya sa TEU ang driver ug gitug-an niini sa mga imbestigador nga nakatagpilaw siya niadtong higayona ug mao na lay iyang nabantayan nga nakaigo na siya og tawo.
Matod ni Police Lt. Col. Jomar Medil, ang hepe sa TEU, nga gipaubos na nila sa mandatory alcohol testing ang drayber ubos sa kamanduan sa Republic Act 10586 ug girekomendar nila sa LTO nga suspensuhon ang lisensya niini.
Ang inahan sa biktima nga si Cathyrine Regis dili makadawat sa gidangatan sa iyang anak. Matod niya nga giistoryahan siya sa mga kauban sa iyang anak nga padulong na sila nga mamauli human nagduwa og basketball niadtong tungora.
Human mabanggai ang iyang anak, wala matod pa mohunong ang drayber ug ang mga barkada na niini ang nigukod sa bus ug gibabagan dayon ni sa usa ka taxi nga nakakita sa insidente.
“Salbahis kaayo ang konduktor kay niingon kuno nga sibat ta, maayo gani kay gibabagan sa taxi ang bus,” matod ni Cathyrine.
Hustisya ang gisinggit sa inahan sa nahitabo sa iyang anak ug gitinguha niya nga mabilanggo ang driver.
Giandam na ang kasong Reckless Imprudence Resulting in Homicide batok sa drayber nga gikustodiya na sa Traffic Enforcement Unit.