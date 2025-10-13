Skincare product nga giendorso ni Mariel Rodriguez mibukas og headquarter sa Sugbo

Mas dali nalang alang sa mga Sugboanon nga mapalit ang mga produkto sa usa ka skincare company ug startup business tungod kay gibuksan na ang ilahang laing headquarter sa Sugbo.
Ang Infinite Group, nipailaila na sa mga Sugboanon sa ilang mga produkto nga skincare ug uban pa pinaagi ang paglusad sa ilang bag-ong office sa Vibo Place, Escario Street, Cebu City.
Pinaagi ang Infinite Live Limitless, mapalit ang mga produkto nila sama sa wellness supplement, novelty soaps, serums & lotion, ug premium skincare sama sa cream, toner, ug uban pa.
Present atol sa pagbukas sa ilahang ikaduhang headquarter sa nasod ang founders nga sila si Chairman Willy Tee Ten, President Owee Cruz, co-founders nga sila si Mr. & Mrs. Ibay and Joanne Reyes, Doc. Joseph Mercado, LPG - Louie Gascon, Jeff Ramos, ug Joi Tecuico.
Matod sa Infinite nga kining ilang produkto gi-formulate alang sa weather ug sa skin type sa Pinoy aron mas hiyang kini sa nga mogamit.
“So we believe that this would be, I mean, the founders, all was unanimous when we chose Cebu. And Cebu is the gateway to all the cities, the provinces, not only in Visayas, but also in Mindanao,” matod ni Ten dihang gipangutana kon nganong Sugbo ang napili nila nga buksan dayon og laing headquarter gawas sa kaulohan.
Giuyonan sab kini ni Cruz kinsa nagtuo nga dako ang oportunidad sa matag negosyo nga moabli sa Sugbo.
“This is what we really want. And we want this business to grow here, not just in the Philippines, but to the world.”
Duha pa lang ka buwan ang nakalabay dihang gibuksan ang ilang main branch sa kaulohan.
Usa sa produkto nga gigamit sa host ug aktres nga si Mariel Rodriguez-Padilla ang VIDA brands of cosmetics nga gibaligya sa Infinite.
Malaumon sab ang mga kadagkuan sa Infinite nga mas molapad ang ilahang partners sa Sugbo pinaagi ang multilevel marketing. /