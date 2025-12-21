Skywalk project sa Lapu-Lapu wala pa gihapon nahuman

Ang P14.6 milyones nga skywalk project sa Barangay Ibo, dakbayan sa Lapu-Lapu, nakasinati og dugang kalangan, human sa kapakyas sa paghuman niini sa gitakda nga bag-ong target date niadtong Nobyembre 2025.
Basi sa mga detalye sa proyekto, ang skywalk gikatakda kini nga mahuman sulod sa 188 ka adlaw sugod niadtong Pebrero 14, 2024 hangtud Nobyembre 17, 2024.
Ang skywalk project sa Barangay Ibo nakakuha og atensyon sa publiko tungod sa serye sa mga kalangan.
Sa unang mga taho, ang konstruksyon gisuspinde og makadaghang higayon tungod sa wala masulbad nga isyu sa mga linya sa kuryente sa ibabaw ug ang road right-of-way clearances.
Ang Department of Public Works and Highways (DPWH) 6th District Engineering Office unang niila sa mga pagkabalda, nga nag-ingon nga gikinahanglan ang koordinasyon sa mga utility providers ug mga apektadong stakeholder sa dili pa makapadayon ang trabaho.
Bisan pa sa pagpadayon sa trabaho sa GSixty Construction Services, ang kontraktor, human nasulbad ang mga isyu, pakyas gihapon ang proyekto sa pagtuman sa target date niadtong Nobyembre 2024 ug sa mga misunod nga giusab nga mga timeline.
Apan ang kontraktor nisaad nga humanon ang skywalk karong bulan sa Disyembre, sumala ni Lone District Rep. Junard “Ahong” Chan sa mga tigbalita niadtong Huwebes, Disyembre 18, 2025.
Gipasabot ni Chan nga ang kontraktor sa proyekto nisaad nga tiwason ang skywalk sulod karong bulana.
Matod niya nataod na ang atop sa steel structure sa skywalk human sa iyang gihimo nga inspeksyon uban sa mga enhinyero.
Matod ni Chan, ang kagamhanan sa dakbayan nitawag na sa atensyon sa DPWH tungod kay ang proyekto nasuspinde kaniadto tungod sa mga linya sa kuryente ug mga kabalaka sa road right-of-way.
Dugang niya, ang paghuman sa skywalk kabahin sa kontrata, ug iyang gipasidaan nga ang kapakyasan sa pagkab-ot sa target nga eskedyul moresulta sa mga deduction ug multa.
Gipasabot niya nga ang papel sa kagamhanan sa dakbayan kutob ra sa pag-follow up sa proyekto, tungod kay ang DPWH ang adunay bug-os nga awtoridad sa pagpatuman niini, lakip ang bayad, inspeksyon, suspensyon, ug ang pagpahamtang og mga silot. / DPC