Skywalks gub-on; Osmeña Blvd. sirhan

Nakahukom ang mga opis­yal sa Cebu City Hall, uban sa Cebu Bus Rapid Transit (CBRT) management sa Lu­nes, Disyembre 4, 2023, nga gub-on ang duha ka skywalks sa Osmeña Boulevard, dakbayan sa Sugbo sugod sa Biyernes, Disyembre 8, 2023.

Nagpasabot kini sa pagsugod usab sa hingpit nga pagsira sa dalan sa trapiko apan dili kini dunganon sulod sa napulo ka adlaw.

Si CBRT Project Manager Norvin Imbong nihimo sa kompirmasyon human siya nakigtagbo sa mga opisyal sa Cebu City Hall aron ma-finalize ang demolisyon sa duha ka mga istruktura agi’g pagtuman sa mando ni Cebu City Mayor Michael Rama nga gub-on kini sa dili pa siya mobalik karong Disyembre 20, 2023.

Si Rama toa sa Australia a­lang sa bakasyon uban sa i­yang pamilya.

Ang mga skywalk naa duol sa Cebu Normal University ug Department of Health (DOH 7).

Sa managlahing pakighi­nabi, ang hepe sa City Council committee on infrastructure Konsehal Jerry Guardo niingon nga adunay duha ka mga rekomendasyon nga gisumitir alang sa duha ka mga skywalk.

Kini isip konsiderasyon sa nag­padayong civil works sa CBRT ug sa relihiyuso nga mga ka­lihukan sama sa ‘Walk with Je­sus’, ‘Walk with Mary’, ug Solemn Proces­sion sa umaabot nga Fiesta Se­ñor sunod buwan, busa si Ra­ma nihangyo nga madali kini.

Kini ang mga kapilian, ang pagguba sa duha ka mga istruktura nga mahimo su’d sa 10 ka adlaw o ugkaton ug ibalhin sa laing lokasyon nga molungtad og 30 ka adlaw.

Dugang ni Guardo nga ang pagguba sa duha ka skywalks nakakuha na og permit ug clearances, lakip na ang mga dokumento alang sa endorsement ngadto sa Commission on Audit (COA).

Apil usab niini ang pagtangtang sa suspension order sa Office of the Building Official (OBO) sa demolisyon sa duha ka mga skywalk niadtong Nobiyembre 30, 2023.

Kini human ang pagpanag-iya sa mga istruktura gibalhin na ngadto sa Cebu City Government gikan sa Department of Public Works and Highways (DPWH) nga gikompirmar sa Cebu City Legal Office sa samang adlaw.

10 KA ADLAW

Tungod sa kahagip-ot sa panahon ug pagkuwestiyon sa structural integrity sa duha ka skywalk nga bungkagon ang mga dapat ug gamiton pag-usab alang sa laing katuyoan, si Imbong niingon nga mas maayong lakang ang hingpit nga pagguba sa imprastraktura.

Dugang pa niya nga ang Chinese contractor nga Hunan Road and Bridge Construction Group Ltd. sa Package One sa CBRT project maoy mangunay sa pagguba niini.

Ang demolisyon sa usa ka skywalk molanat og 5-7 ka adlaw aron mahuman ang mga kon­traktor ug si Imbong niingon nga magsugod kini sa skywalk nga nahimutang sa CNU unya sun­­dan sa skywalk duol sa DOH 7.

Sa laing pakighinabi, si Cebu City Transportation Office (CCTO) head Raquel Arce niingon nga “the shorter the better” mahitungod sa mga adlaw nga gigahin alang sa demolisyon sa maong mga istruktura.

Hinuon, gipasalig ni Arce nga dili sirad-an sa riding public ang tibuok Osmeña Boulevard atol sa demolition process, ipatuman hinuon sa CCTO ang rerouting aron moluag ang trapiko.

Matod niya nga ang mga motorista gikan sa Fuente Osmeña Circle paingon sa downtown ibalhin sa tuo sa R.R. Landon Street nga mogawas sa Junquera Street; samtang ang mga sakyanan gikan sa downtown ug N. Bacalso paingon sa Fuente Osmeña Circle motadlas gikan sa Don P. Cui Street paingon sa R.R. Landon Street o F. Ramos Street, isip paghatag og dalan sa pagguba sa skywalk nga nahimutang atubangan sa CNU.

Sa laing bahin, sa pagguba sa skywalk atubangan sa buhatan sa Department of Health (DOH 7), ang mga sakyanang de motor nga padung sa uptown i-divert sa Arlington Pond Street nga mogawas sa F. Ramos St.