SLA Jr. World Showcase: 50 Teams magtigi sa sugbo

Moabot sa 50 ka teams -- kadaghanan gikan sa laing nasod – ang magsangka sa Sinag Liga Asya (SLA) Junior World Showcase Season 3.0, nga ipahigayon karong Hulyo 1-5, 2026, sa upat ka managlahing venues sa Dakbayan sa Sugbo.
Ang langyaw nga teams nga moasdang sa Queen City of the South nagagikan sa United Arab Emirates (UAE), United States, Canada, ug Australia.
Ang local teams nagagikan sa Manila, Davao, Cebu, Ormoc, ug Panaon, nga pulos andam moprotekta sa ilang yutang natawhan ning kompetisyon, nga gikonsiderar nga labing dakong grassroots basketball event karong tuiga.
Ang venues nga kombatihan mao ang New Cebu Coliseum, Cebu City Sports Institute-Sawang Calero, Magnum Sports Complex, University of San Carlos (USC) Main Gymnasium.
Samtang nagkaduol ang gikatakdang petsa, nagkagrabe sab ang kahinam ni SLA Chairman Rocky Chan.
“It’s going to be a competitive tournament. These grassroots teams are coming not just to play, but to compete,” pamahayag ni Chan, nga gipadangat sa Cebu sports media.
Nagkanayon si Chan nga sulod sab sa pipila ka mga buwan nga nangandam ang partisipanteng teams alang ning maong prestihiyusong torneyo.
“These squads are determined and have prepared rigorously for a tough competition. Every win counts, and they are not coming across the globe just to be beaten by the Philippine teams,” dugang ni Chan.
Mas daghan man tuod ang teams gikan sa laing mga nasod apan nagtuo si Chan nga makakombati og insakto ang local teams.
Giawhag ni Chan ang mga Sugboanon sa pagsuporta sa tanang local teams hilabi na ang gikan sa Sugbo.
Gipasabot ni Chan nga libre ang pagtan-aw sa mga duwa hinungdang malaumon siya nga magpanon ang mga mahiligon og basketball sa Sugbo sa matag venue.
“Expect exciting and physical games from both local and international teams. Admission is free, so we invite everyone to come and enjoy an exciting week of basketball,” dugang ni Chan.
Ang torneyo gilangkuban og nagkadaiyang age categories nga mao ang 13-Under (born 2013), 15-Under (born 2011), 17-Under (born 2009), 19-Under (born 2007), ug 23-Under (born 2003). / ESL