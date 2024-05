Slaughter miduwa na sa MPBL

Mainit nga pagsugat ang nadawat sa 7-footer nga si Greg Slaughter sa iyang opisyal nga pagbalik og duwa sa Pilipinas ubos sa Manila Stars sa Maharlika Pilipinas Basketball League (MPBL).

Human sa iyang duha ka seasons sa Rizing Zephyr Fukuoka sa Division II sa Japan B. League, si Slaughter opisyal nga mi-debut sa MPBL diin gikontra sa Stars ang Valenzuela Classic niadtong Biyernes.

“Philippines is my home. No matter what I do, I’m always going to be here,” matod ni Slaughter. “Been here before basketball, still here after basketball.”

Ang four-time PBA champion ug No. 1 draft pick nga si Slaughter nagkanayon nga mibalik siya sa iyang roots.

“I’ll be here [...] I’m part of the team now. I just got on Monday. So, just getting along with the team, you know, they’ve been going on since March. So, as soon as I’m ready, as soon as we’re ready, I’m probably in it,” sigon niya.

Si Slaughter kanhi player sa University of the Visayas (UV) Green Lancers diin mikampiyon sila sa Cebu Schools Athletic Foundation, Inc. (Cesafi).

Nibalhin siya sa kaulohan ug niduwa sa Ateneo de Manila University (ADMU) Blue Eagles, diin nagkampiyon pud siya sa University Athletic Association of the Philippines (UAAP). / RSC