Slaughter moduwa’g balik sa Gin Kings?

Mobalik ba pagduwa ang 7-footer nga si Greg Slaughter sa Brgy. Ginebra Gin Kings sa Philippine Basketball Association (PBA)?
Nitumaw kining maong pangutana dihang nibisita ang produkto sa University of the Visayas (UV) Green Lancers sa praktis sa Gin King sa San Miguel Corp. gym sa Pasig City ning bag-uhay lang.
Nagpahulagway si Slaughter kauban si coach Tim Cone ug iya kining gi-post sa Instagram.
Sa iyang pagduwa sa Gin Kings gikan niadtong 2015 hangtod 2020, si Slaugther nakabaton og upat ka titulo kauban si Cone. / ESL