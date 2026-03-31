Slaughter 'na-missing'

Niamag na unta og maayo ang pagbalik ni Greg Slaughter sa Philippine Basketball Association (PBA) apan sa unsa bang pagkaunsaa, kalit man lang nahanaw sama sa usa ka buwa ang 7-footer nga higante.
Sa interbyu sa Spin.ph, nagkanayon si Titan Ultra Giant Risers team governor Emil Tiu nga hangtod karon, wala gihapon motubag si Slaughter sa ilang mga text ug tawag.
“Ilang tao ko na ang tumatawag sa kanya, pero hindi nya kami sinasagot. He was vague with his responses. Our tender offer is ready, the PBA is waiting. Pero I don’t know what happened,” matod ni Tiu.
“Wala naman na kaming problema sa contract and amount kasi through his advisers, we agreed to a maximum pay of P420,000 per month.”
Gitataw ni Tiu nga andam silang mohatag og mas dako pa sa ilang gitanyag apan gusto una nilang masuta ang kondisyon sa produkto sa University of the Visayas (UV) Green Lancers ug nagkasinabot na sila niini.
Adunay hugonhugon nga gipahamtangan og “silent ban” sa PBA si Slaughter apan giklaro ni Tiu nga ilaha na kining nasuta ug wala kini kamatuoran.
“We already talked to the PBA regarding his status, the PBA said walang silent ban, so silently we've been working to get him to sign with us. Pero up to now, more than a month after, ghosted kami,” matod ni Tiu.
“Like I told them, willing naman kami to give a short-term contract or a renegotiation clause, para he can be secured with us. We gave him those leeways, kaso bigla na lang nawala parang bula.”
Gipasabot ni Tiu nga nagkinahanglan gyud kaayo sila og higante sa ilawom, gani ilahang gibuhian ang beteranong forward nga si Calvin Abueva kay nagtuo sila nga makuha na nila si Slaughter.
Gitataw ni Tiu nga natingala gyud sila gumikan kay nahan-ay na man unta ang tanan apan kalit lang kining nalubog nga wala sila masayod kon ngano.
Matod ni Tiu nga hatagan niya og dugang pipila ka mga adlaw si Slaughter una sila mohimo og pinal nga desisyon kon unsay angay buhaton. / ESL