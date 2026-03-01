Slaughter nag-andam sa posibleng pagbalik sa PBA

Nagpakondisyon na ang 7-foot bigman nga si Greg Slaughter agi’g pangandam kon madayon ang iyang pagbalik sa Philippine Basketball Association (PBA).
Ang kanhi first overall pick sa Barangay Ginebra Gin Kings niduwa karon sa Pinoyliga Alumni Cup ubos sa Ateneo Blue Eagles. Nipakatap kini og 37 puntos, 15 rebounds ug upat ka blocks batok Adamson didto sa Filoil EcoOil Centre sa San Juan.
Si Slaugther naghuwat sa pending nga negosasyon sa Titan Ultra nga mao ang gahupot sa iyang playing rights. / RSC