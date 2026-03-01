Superbalita Cebu

Slaughter nag-andam sa posibleng pagbalik sa PBA

Nagpakondisyon na ang 7-foot bigman nga si Greg Slaughter agi’g pangandam kon madayon ang iyang pagbalik sa Philippine Basketball Association (PBA).

Ang kanhi first overall pick sa Barangay Gi­nebra Gin Kings niduwa karon sa Pinoyliga A­­lumni Cup ubos sa Ate­­neo Blue Eagles. Nipaka­tap kini og 37 puntos, 15 rebounds ug upat ka blocks batok Adamson didto sa Filoil EcoOil Cen­tre sa San Juan.

Si Slaugther naghuwat sa pen­ding nga negosasyon sa Titan Ultra nga mao ang gahupot sa iyang playing rights. / RSC

