Slaugther planong mobalik sa PBA?

Ang bigman nga si Greg Slaughter nipadayag nga abli siya sa posibilidad ug opsyon nga mobalik sa Philippine Basketball Association (PBA) human kini misalmot sa PBA Season 49 Leo Awards didto sa Novotel Manila niadtong Dominggo, Oktubre 5.

Si Slaugther nibiya sa PBA tuig 2022 diin ang iyang uwahing team mao ang NorthPort.

Niduwa dayon siya sa B.League para sa Fukuoka, ug unya para sa Manila team sa MPBL.

Basi sa mga taho nga ang kanhi Best Player of the Conference nga si Slaughter nakigstorya sa Titan Ultra Giant Risers team manager Aldriene Anglim sa i­­yang posibleng pagbalik. / RSC

