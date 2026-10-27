Slope protection project sa Sogod ipahunong una

Temporaryong isuspenso sa Department of Public Works and Highways (DPWH) 7 ang pagtrabaho sa slope protection project sa karsada sa dalan sa Eme sa Lungsod sa Sogod sugod sa Oktubre 30 hangtod Nobiyembre 4, 2026, aron paghatag og agianan sa mga motorista sa Kalagkalag.
Kini ang pasiunang kasabutan tali sa DPWH ug sa kagamhanan sa lungsod aron maseguro ang hapsay nga dagan sa trapiko ug malikayan sab ang kahuot sa sakyanan taliwala sa gilauman nga pagdagsa sa mga mopauli ug mobiyahe alang sa Adlaw sa mga Santos ug mga kalag.
Aron maseguro ang kaluwasan sa publiko, ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office (PDRRMO) makigtambayayong sab sa LDRRMO sa Sogod alang sa pagpatuman sa traffic management sa maong mga adlaw.
Gihisgutan ang status sa maong proyekto atol sa regular session sa ika-17 nga Sangguniang Panlalawigan niadtong Oktubre 26, diin niatubang ang mga opisyal sa DPWH 7 nga gipangulohan ni Assistant Regional Director Engr. Nonato Paylado.
Kini human sa mga nahitabong landslide sa miaging mga buwan nga niresulta sa grabeng traffic nga giantos sa mga motorista sa North Hagnaya Wharf Road.
Sumala sa DPWH 7, anaa na sa 60 porsiyentong kompleto na ang proyekto apan nakasugat sila og mga kakulian sama sa dili lig-on nga kondisyon sa bakilid, kalisod sa pag-abot sa ibabaw nga bahin sa bungtod, ug ang kakuwang sa kabutangan sa mga nakubkob nga yuta ug bato.
Gawas niini, nangayo og pasaylo si Paylado sa hunta probinsyal human gipahibawo ni Board Member Stanley Caminero nga wala mopahigayon og konsultasyon ang DPWH 7 sa LGU sa Sogod ug sa kagamhanan sa probinsiya sa dihang giusab nila ang desinyo sa proyekto gikan sa orihinal nga rock netting ngadto na sa pagpangubkob. / ANV