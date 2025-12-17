SLP sa Cawayan, Bohol mipalig-on sa panginabuhi, komunidad

Sa hilom ug yano nga barangay sa Cawayan, Inabanga, Bohol, usa ka pundok sa mga pamilya kaniadto nagdamgo lamang nga makalingkawas sa adlaw-adlaw nga paningkamot sa pagpanginabuhi.
Ang ilang gihandom yano apan lawom, nga mao ang makahatag ug maayong kaugmaon sa ilang mga anak, mapadayon ang ilang pag-eskwela, ug mahimong aktibong kabahin sa kalamboan sa komunidad.
Ang maong damgo nagsugod nga nakab-ot niadtong 2016, sa dihang niabot ang tabang sa Sustainable Livelihood Program (SLP) sa Department of Social Welfare and Development (DSWD).
Pinaagi sa SLP, ang Cawayan Sustainable Livelihood Program Association (SLPA) nakadawat og kapin P668,263.00 nga livelihood grant.
Kini nahimong pundasyon sa ilang panaw sa kolektibong pagpaningkamot ug pag-uswag.
Ang asosasyon gilangkuban sa 43 ka 4Ps partner-beneficiaries diin kadaghanan kanila nag-atubang og kalisod sa pinansyal apan naghiusa sa usa ka tumong nga mao ang pagpalig-on sa panginabuhi ug pagpalig-on sa dignidad sa ilang pamilya.
Uban sa tabang sa DSWD Field Office 7 ug LGU Inabanga, pormal nga natukod ang asosasyon ug napili ang unang mga opisyal.
Gipangunahan kini ni Jocelyn Hugo kinsa nailhan sa matinud-anon ug malumo nga pagpangulo. Ubos sa iyang liderato, napalambo ang espiritu sa pagtinabangay ug transparency sa grupo.
Usa sa dakong kalampusan sa SLPA Cawayan mao ang ilang partisipasyon isip suplayer sa Supplementary Feeding Program (SFP) sa DSWD.
Gikan sa gagmay nga suplayer, napamatud-an nila ang kasaligan ug kalidad sa ilang serbisyo.
Karon, ilang gisuportahan ang nutrisyon sa 1,350 ka preschoolers sa Inabanga ug nakahimo pa og purchase order nga halos P1.5 milyon, usa ka dakong lakang alang sa usa ka komunidad nga asosasyon.
Dugang pa niini, ilang gipalambo ang hog-raising project diin ang kapital, feeds, ug pagbaligya nagapadayon sulod mismo sa asosasyon.
Kini nakahatag og dugang kita sa mga miyembro ug nagpalig-on sa pinansyal nga kahimtangan sa grupo.
Ang donasyon sa multicab gikan sa LGU Inabanga nakatabang sab sa ilang operasyon ug logistics.
Sa tuig 2021, gidayeg ang ilang paningkamot sa Sulong Bayanihan Regional Awards, diin sila nailhan isip usa sa duha ra ka awardees sa Bohol ubos sa Employment Facilitation – Market Category.
Karon, kapin P1.99 milyon na ang ilang natigom nga gross income, ug 36 sa orihinal nga 43 ka miyembro ang aktibo gihapon.
Sa ilang ikasiyam nga tuig, ang SLPA Cawayan nagpabiling ehemplo nga ang kalampusan posible kon adunay panaghiusa, lig-on nga panag-partner, ug tinud-anay nga paglaom.
Ang ilang estorya usa ka pahimangno sa komunidad nga ang pag-uswag magsugod diha sa panaghiusa ug pagtinabangay. / PR